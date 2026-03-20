Η Ζυθοποϊα Πηνειού επενδύει σε μπύρες vegan και gluten free

Η Ζυθοποιία Πηνειού, της Λάρισας, αποτελεί ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα μικροζυθοποιίας που επέλεξαν να επενδύσουν συστηματικά, με στόχο να αποκτήσουν πραγματική παραγωγική βάση και όχι απλώς παρουσία στην αγορά. Όπως εξηγεί ο ένας από τους τρεις ιδρυτές και ιδιοκτήτες της, Γιώργος Πέτρου, η εταιρεία ολοκλήρωσε πρόσφατα την τρίτη φάση του επενδυτικού της πλάνου, με έμφαση κυρίως στον εξοπλισμό συσκευασίας, και ειδικά στην είσοδο στο κουτί, το οποίο πλέον έχει υιοθετηθεί σε τέσσερα προϊόντα της. Παράλληλα, προχώρησε σε κτιριακή επέκταση με οργανωμένη αποθήκη, σε εξοπλισμό που ενισχύει την ποιότητα και μειώνει το κόστος, όπως φυγόκεντρο, συστήματα διαχείρισης και αποστείρωσης νερού, καθώς και αυτόματο σύστημα καθαρισμού και απολύμανσης, CIP, για όλη τη γραμμή παραγωγής. Στο επενδυτικό πλάνο εντάχθηκαν και παρεμβάσεις για τη διαχείριση ενέργειας, με στόχο τον περιορισμό της κατανάλωσης, με την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών. Η τρίτη αυτή φάση ολοκληρώθηκε λίγο πριν από το τέλος του 2025, με προϋπολογισμό περίπου 1,2 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό ύψος της επένδυσης φτάνει τα 4,5 εκατ. ευρώ, κατανεμημένο μεταξύ ιδίων κεφαλαίων, δανεισμού και ενίσχυσης από τον αναπτυξιακό νόμο.

Τρεις άνθρωποι της εκπαίδευσης που επένδυσαν στη μπύρα

Η εταιρεία ξεκίνησε να σχεδιάζεται το 2018 και συστάθηκε το 2019, όμως η πανδημία ανέκοψε απότομα την αρχική της πορεία. Παρ’ όλα αυτά, σήμερα βρίσκεται στον τέταρτο ουσιαστικό χρόνο λειτουργίας της. Πίσω από τη Ζυθοποιία Πηνειού βρίσκονται οι Γιώργος Πέτρου, Νίκος Πιτσούλης και Βασίλης Ζάρκος, τρεις συνεταίροι χωρίς προηγούμενη επαγγελματική σχέση με την μπύρα, προερχόμενοι από το χώρο της εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, οι οποίοι, όπως λέει ο κ. Πέτρου, ξεκίνησαν από μεράκι και μετέτρεψαν ένα χόμπι σε ολοκληρωμένη επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σήμερα η Ζυθοποιία Πηνειού διαθέτει εννέα μόνιμες ετικέτες, ενώ έχει ήδη ενισχύσει σημαντικά τη θέση της στην αγορά με νέες συσκευασίες και νέα προϊόντα. Στο κουτί κυκλοφορούν, μεταξύ άλλων, οι Pilsner 330 ml και 500 ml, η Cambos Lager 330 ml και 500 ml, η Lola IPA, η Ωκυρρόη και η Sunshine Modern Lager, μια hoppy lager που κυκλοφόρησε πιο πρόσφατα. Η παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας ανέρχεται σε περίπου 1 εκατ. λίτρα ετησίως, ενώ το 2025 η πραγματική παραγωγή ξεπέρασε λίγο το 50% της δυναμικότητας. Από αυτήν, περίπου το 75% αφορά μπύρες ιδίων σημάτων και το υπόλοιπο 25% παραγωγές για λογαριασμό τρίτων.

Η εταιρεία επενδύει επίσης έντονα στην κατηγορία των πιο «προσβάσιμων» και πιο σύγχρονων προϊόντων. Μέσα στο τελευταίο τρίμηνο του 2025 και στις αρχές του 2026 έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στο κομμάτι του vegan και του gluten free. Όλα τα προϊόντα της έχουν πλέον πιστοποιηθεί ως vegan, ενώ τέσσερις μπύρες της έχουν πιστοποιηθεί ως gluten free από την Ελληνική Εταιρεία Κοιλιοκάκης: η Campos Lager, η Lola Pilsner, η Sunshine Modern Lager και η Lola IPA. Ταυτόχρονα, ετοιμάζει την είσοδό της και στην κατηγορία της μπύρας χωρίς αλκοόλ, με δύο αρχικούς κωδικούς, που αναμένεται να κυκλοφορήσουν έως το τέλος Μαΐου, σε μια κίνηση που ο Γιώργος Πέτρου χαρακτηρίζει όχι απλώς απάντηση στην τάση της εποχής, αλλά νέα πραγματικότητα της αγοράς, που επιτάσσει και ποτά με χαμηλή ή μηδενική περιεκτικότητα σε αλκοόλ.

Επένδυση και στις εξαγωγές με προοπτική ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια

Παράλληλα, η Ζυθοποιία Πηνειού αναπτύσσει σταδιακά εξαγωγική δραστηριότητα, που σήμερα αντιστοιχεί περίπου στο 5% της παραγωγής της. Οι βασικές αγορές της είναι η Κύπρος, η νότια Γαλλία, η Ολλανδία και πιο πρόσφατα η Αλβανία, ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται και η Ιαπωνία, αγορά στην οποία η εταιρεία επιχειρεί να αποκτήσει σταθερό αποτύπωμα, αξιοποιώντας το ενδιαφέρον για την ευρωπαϊκή craft μπύρα.

Για τον Γιώργο Πέτρου, η πορεία αυτή αποτελεί το αποτέλεσμα συστηματικής προσπάθειας. Όπως επισημαίνει, η μικροζυθοποιία είναι ένα ακριβό «σπορ» και απαιτεί ολοκληρωμένη επένδυση, ώστε να εξασφαλίζεται σταθερότητα, ποιότητα και ασφάλεια στο προϊόν. Σε μια αγορά όπου πολλές μικρές μονάδες δυσκολεύονται να επιβιώσουν, η Ζυθοποιία Πηνειού επέλεξε να επενδύσει σε υποδομές, ποιότητα και εξωστρέφεια. Με τζίρο περίπου 1,5 εκατ. ευρώ το 2025, διεκδικεί έναν πιο ισχυρό ρόλο στην ελληνική craft σκηνή, επενδύοντας όχι μόνο στην παραγωγή, αλλά και στη διαμόρφωση μιας πιο ώριμης καταναλωτικής κουλτούρας. Το επισκέψιμο ζυθοποιείο της, με επίσημο σήμα από το Υπουργείο Τουρισμού, αποτελεί κομμάτι αυτής ακριβώς της στρατηγικής. Σκοπός της Ζυθοποιίας Πηνειού είναι να φέρει τον κόσμο πιο κοντά σε μία μπύρα, που όπως λέει ο ίδιος, «είναι ένα άλλο προϊόν», με ιδιαίτερα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά, διαφορετικό από τις μπύρες μαζικής ροής.

Επόμενη πρόκληση η επένδυση στη διανομή

Ο κύριος Πέτρου ξεκαθαρίζει ότι η επόμενη μεγάλη πρόκληση για την εταιρεία δεν είναι πλέον η παραγωγή, αλλά η διανομή. Όπως επισημαίνει εκτός των άλλων, η βασική επένδυση έχει ήδη πραγματοποιηθεί από τους ίδιους τους μετόχους στον παραγωγικό τομέα, γι’ αυτό και η αναζήτηση επενδυτή δεν αποτελεί προτεραιότητα. Το βάρος πέφτει πλέον στην εμπορική ανάπτυξη και ειδικότερα στην ενίσχυση του δικτύου διανομής, που, σύμφωνα με τον ίδιο, παραμένει το κρίσιμο σημείο για κάθε μικροζυθοποιία που θέλει να μεγαλώσει ουσιαστικά στην ελληνική αγορά.

Ο ίδιος υπογραμμίζει ότι εκεί ακριβώς υπερτερούν οι μεγάλες ζυθοποιίες. Στη δυνατότητα να διαθέτουν οργανωμένα και ισχυρά δίκτυα διανομής. Αυτό, όπως λέει, είναι και το στοιχείο που συχνά «κρίνει τη στροφή» στον ανταγωνισμό. Η Ζυθοποιία Πηνειού ακολουθεί σήμερα ένα μεικτό μοντέλο, με κεντρικό διανομέα και ταυτόχρονα ίδια διακίνηση στη Λάρισα, μια πρακτική που απαντάται και σε άλλες περιφερειακές μικροζυθοποιίες.

Κατά τον κ. Πέτρου, σε παραγωγικό επίπεδο η εταιρεία έχει πλέον ξεπεράσει τις «παιδικές ασθένειες» της πρώτης φάσης. Τα προϊόντα έχουν σταθεροποιηθεί σε πολύ σημαντικό βαθμό, ενώ η μονάδα έχει αποκτήσει τη δυνατότητα να αυξάνει σχετικά εύκολα την παραγωγικότητα και την ποιότητα, ακόμη και με περιορισμένες πρόσθετες επενδύσεις, όπως η προσθήκη δεξαμενών. Με άλλα λόγια, το ζητούμενο δεν είναι πια αν μπορεί να παραχθεί περισσότερη και καλύτερη μπύρα, αλλά αν αυτή μπορεί να φτάσει αποτελεσματικά στην αγορά. Επί της ουσίας το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι ο τρόπος με τον οποίο το προϊόν θα μεταφερθεί και θα διανεμηθεί, ειδικά σε νησιά και απομακρυσμένες περιοχές. Εκεί, σύμφωνα με τον ίδιο, αναδεικνύονται οι στρεβλώσεις της ελληνικής αγοράς διανομής, που συχνά δυσκολεύουν τις μικρότερες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν με ίσους όρους.

thetotalbusiness.gr (Γιώργος Λαμπίρης)