Η Θέκλα Παρασκευούδη γράφει με αφορμή το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας – “Μαζί για την Ελλάδα του 2030”

Η πολιτική δεν είναι μουσείο για να μένει ακίνητη στον χρόνο. Ούτε όμως και χώρος για ανθρώπους που ξεχνούν από πού ξεκίνησαν. Χρειάζεται μνήμη, χαρακτήρα και καθαρό προσανατολισμό.

Αυτό ήταν το πραγματικό μήνυμα του 16ου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας.

Σεβασμός στην ιστορία της παράταξης, αλλά χωρίς φοβικά σύνδρομα και ξεπερασμένες νοοτροπίες. Γιατί οι κοινωνίες δεν προχωρούν με νοσταλγία. Προχωρούν με σχέδιο, αποφάσεις και ανθρώπους που μπορούν να διαβάσουν την επόμενη μέρα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε ότι μπορεί να κρατήσει τη χώρα σταθερή σε περιόδους που άλλες κυβερνήσεις θα είχαν λυγίσει. Πανδημία, κρίσεις στα σύνορα, ενεργειακή πίεση, διεθνείς συγκρούσεις, οικονομικές αναταράξεις. Και όμως, η Ελλάδα δεν έγινε ξανά το αδύναμο σημείο της Ευρώπης. Αντίθετα, απέκτησε φωνή, αξιοπιστία και ρόλο.

Η κοινωνία σήμερα δεν ψάχνει επαναστάτες του καναπέ ούτε επαγγελματίες της καταγγελίας. Θέλει ανθρώπους που μπορούν να παράγουν αποτέλεσμα. Που να μιλούν λιγότερο και να δουλεύουν περισσότερο.

Και εδώ βρίσκεται η μεγάλη διαφορά.

Η Νέα Δημοκρατία του 2030 δεν μπορεί να λειτουργεί με λογικές εσωστρέφειας και μικρών μηχανισμών. Χρειάζεται ενότητα, ανανέωση και πολιτικό θάρρος. Να ανοίγει δρόμους, όχι να ανακυκλώνει πρόσωπα και συνήθειες που κουράζουν την κοινωνία.

Η νέα γενιά δεν συγκινείται από κομματικές ταμπέλες. Θέλει ευκαιρίες, καλύτερους μισθούς, σύγχρονο κράτος, ασφάλεια, αξιοκρατία και μια χώρα που να της επιτρέπει να ονειρεύεται εδώ και όχι στο εξωτερικό.

Γι’ αυτό η συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη, την καινοτομία, τις επενδύσεις, την άμυνα και το brain gain δεν είναι πολυτέλεια. Είναι εθνική ανάγκη.

Και ναι, υπάρχουν ακόμα ανοιχτές πληγές. Η ακρίβεια πιέζει. Η καθημερινότητα συχνά δοκιμάζει την υπομονή των πολιτών. Όμως η απάντηση δεν μπορεί να είναι η επιστροφή στον θυμό, στη σύγχυση και στην πολιτική του «βλέπουμε και κάνουμε».

Η χώρα χρειάζεται καθαρή κατεύθυνση και σταθερό βηματισμό.

Να κρατήσουμε όσα αξίζουν από το παρελθόν.

Να αφήσουμε πίσω όσα μας κράτησαν στάσιμους.

Να χτίσουμε μια Ελλάδα που δεν θα φοβάται το μέλλον αλλά θα το οδηγεί.

Αυτό είναι το πραγματικό στοίχημα.

Μαζί για την Ελλάδα του 2030. Με αυτοπεποίθηση, ευθύνη και πίστη στις δυνατότητες της πατρίδας μας. Θέκλα Παρασκευούδη στέλεχος και πολιτευτρια της Νέας Δημοκρατίας

