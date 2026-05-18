Η Θεσσαλία ανοίγει τα οινοποιεία της στο κοινό

Η ΕΝΟΑΘΕ-ΟΙΝΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ συμμετέχει σαν συνδιοργανωτήςσε μια μοναδική γευστική και ταξιδιωτική εμπειρία, που θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν οι φίλοι και οι φίλες του κρασιού σε όλη την Ελλάδα, συμμετέχοντας στην εορταστική ανοιξιάτικη εκδήλωση «Ανοιχτές Πόρτες» των οινοποιείων, η οποία διοργανώνεται συλλογικά από τις Ενώσεις Οινοπαραγωγών της χώρας
Το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Μαΐου, από τις 11 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα, οι φίλες και οι φίλοι θα έχουν τη δυνατότητα να περιηγηθούν στους Δρόμους του Κρασιού της Ελλάδας και να συμμετάσχουν σε ποικίλες δραστηριότητες, οι οποίες περιλαμβάνουν ξεναγήσεις, γευστικές δοκιμέςκαι άλλες εκπλήξεις.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η είσοδος στα οινοποιεία το διήμερο 23-24 Μαΐου θα είναι ελεύθερη.Η εκδήλωση «Ανοιχτές Πόρτες 2026» τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού και του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
Ενημερωθείτε για τα οινοποιεία που συμμετέχουν, το πρόγραμμα και τις εκδηλώσεις τους, από τις Ενώσεις Οινοπαραγωγών της κάθε περιοχής:
ΟίνοικαιΑποστάγματαΘεσσαλίας (ΕΝΟΑΘΕ) – Wines and Spirits of Thessaly
T:6944447090, Ε:info@enoathe.gr, FB: Wines and Spirits of Thessaly
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΕΝΟΑΘΕ
ΣΤΙΣ «ΑΝΟΙΧΤΕΣΠΟΡΤΕΣ» 23 & 24 /5/2026
ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
- PÚRO KARATHANOS, ΟrganicVineyards, ΠΑΛΙΟΥΡΙΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 2441069559
- ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΚΑΡΑΜΗΤΡΟΥ, ΜΕΣΕΝΙΚΟΛΑΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 244107087
- ΦΙΛΙΑ ΓΗ, ΦΙΛΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, 2443095443
ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ
- ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΟΙΝΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤ/ΣΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΤΥΡΝΑΒΟΣ,2492029045
- ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ, ΤΥΡΝΑΒΟΣ, 2492025250
- ΚΤΗΜΑ ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ , ΤΥΡΝΑΒΟΣ, 2492025280
- ΚΤΗΜΑ ΜΙΓΑΣ, ΤΥΡΝΑΒΟΣ, 2492025215
- ΚΤΗΜΑ ΠΑΠΡΑΣ, ΤΥΡΝΑΒΟΣ, 2492022463
- ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ ΤΣΙΛΙΛΗ,ΔΑΜΑΣΙ ΤΥΡΝΑΒΟΥ, 6982800046
- ΚΤΗΜΑ ΟΛΟΙΝΟΣ, 2οχλμ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ-ΔΕΣΚΑΤΗΣ, 2493024942
- ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΑΛΑΤΑ, ΦΑΛΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑΣ, 2410941846
- ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ ΝΤΟΥΓΚΟΥ, ΙΤΕΑ ΤΕΜΠΩΝ, 2495093112
- ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ, 6937400998
- OIΝΟΠΟΙΪΑ ΠΟΥΛΤΣΙΔΗΣ, NEEΣ KAΡYEΣ ΛAΡIΣAΣ, 6975409464
ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
- ΚΤΗΜΑ ΘΕΟΠΕΤΡΑ, ΜΕΤΕΩΡΑ, 2431085885
- ΜΕΤΕΩΡΟ ΟΙΝΟΙ & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ-ΚΤΗΜΑ ΤΣΙΝΑΣ, ΜΕΓΑΡΧΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ, 2431086662