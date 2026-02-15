Η “Ιθάκη” του Αλέξη Τσίπρα στη Λάρισα

Στη Λάρισα έρχεται η «Ιθάκη» του Αλέξη Τσίπρα. Η παρουσίαση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού θα γίνει τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στο συνεδριακό κέντρο του Divani Palace, στις 7 το απόγευμα

Για το ιστορικό και το πολιτικό αποτύπωμα του βιβλίου θα συζητήσουν οι: Απόστολος Καλογιάννης-πρώην Δήμαρχος Λαρισαίων, Ιωάννα Καραβάνα-δικηγόρος – πρόεδρος Συλλόγου Καρκινοπαθών, Θέμης Λαζαρίδης -καθηγητής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μαριάννα Τουμασάτου -ηθοποιός και Σωτήρης Τσουκαρέλης -πολιτικός επιστήμονας-υπεύθυνος Κοινωνικής Καινοτομίας της ΚοινΣΕπ «Τα Ψηλά Βουνά»

Θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα.

Την παρουσίαση και τον συντονισμό θα έχουν ο Γιάννης Γιαννακόπουλος-δημοσιογράφος Θεσσαλία TV και η Αλεξία Τασούλη -δημοσιογράφος Nαυτεμπορική ΤV

Ώρα προσέλευσης: 6.30 μ.μ.