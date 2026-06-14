Η καρδιά της Λάρισας χτυπά ξανά δίπλα στο ποτάμι – Αρχίζει στις 18 Ιουνίου το Φεστιβάλ Πηνειού

Για τέσσερις ημέρες, η Λάρισα επιστρέφει στο πιο ζωντανό της σημείο αναφοράς. Από τις 18 έως τις 21 Ιουνίου, οι όχθες του Πηνειού μεταμορφώνονται σε έναν ανοιχτό κόσμο πολιτισμού, μουσικής, δημιουργίας και συμμετοχής, φιλοξενώντας το Φεστιβάλ Πηνειού 2026.

Ένας τόπος που καθημερινά αποτελεί κομμάτι της ζωής της πόλης γίνεται ξανά το επίκεντρο συνάντησης χιλιάδων ανθρώπων. Ο ποταμός γεμίζει φωνές, εικόνες, χρώματα και ήχους, δημιουργώντας ένα μοναδικό σκηνικό όπου η τέχνη συναντά τη φύση και οι άνθρωποι μοιράζονται εμπειρίες, ιδέες και στιγμές.

Το φετινό πρόγραμμα προσκαλεί μικρούς και μεγάλους να ανακαλύψουν δεκάδες δράσεις με θέμα τη Μουσική και το Περιβάλλον: συναυλίες, θεματικά εργαστήρια, παιχνίδια και δραστηριότητες για παιδιά, εικαστικές παρεμβάσεις, περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες και πολλές ακόμη εκπλήξεις που συνθέτουν ένα πολυσυλλεκτικό τετραήμερο γιορτής.

Κεντρικό ρόλο έχουν και φέτος οι μουσικές σκηνές του Φεστιβάλ, οι οποίες φιλοξενούν αγαπημένους καλλιτέχνες από διαφορετικά μουσικά ρεύματα. Στη σκηνή Α΄ του Φεστιβάλ, την Πέμπτη 18 Ιουνίου, στις 22:00, ανεβαίνουν δύο ξεχωριστές φωνές, η Δήμητρα Γαλάνη και η Ελένη Τσαλιγοπούλου, μαζί με την Εστουδιαντίνα Νέας Ιωνίας. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου, στην ίδια σκηνή, την ίδια ώρα, έρχεται η Μαρίνα Σπανού, να γεμίσει το ποτάμι όμορφες μελωδίες. Και το Σάββατο 19 Ιουνίου, τη σκυτάλη παίρνει η Ελεωνόρα Ζουγανέλη, που με παλιές και νέες επιτυχίες θα ξεσηκώσει τον κόσμο, όπως εκείνη ξέρει! Στη σκηνή Β’, την Πέμπτη 18 Ιουνίου, στις 22:00, το κοινό θα απολαύσει τον Anser, με τον Eversor στα decks, την Παρασκευή 19 Ιουνίου τους Social Waste και το Σάββατο 20 Ιουνίου, το θρυλικό συγκρότημα Magic de Spell. Από το Φεστιβάλ δεν θα μπορούσε να λείψει η σκηνή Γ’, στην οποία θα βρεθούν την Πέμπτη 18 Ιουνίου, στις 21:00 η Big Jazz Band του Μουσικού Σχολείου και στις 22:00 το Μοντέρνο Σύνολο του Μουσικού Σχολείου. Την Παρασκευή 19 Ιουνίου στην ίδια σκηνή, ανεβαίνει το συγκρότημα Τέσσερα Τέταρτα (4/4), με διασκευές έντεχνων- παραδοσιακών τραγουδιών με ροκ ύφος και το Σάββατο 20 Ιουνίου, στην ίδια σκηνή, η αγγλόφωνη ποπ-ροκ μπάντα Unpopular θα διασκεδάσει το κοινό με διασκευές σε γνωστές 80’s χορευτικές επιτυχίες.

Το ξεκίνημα του Φεστιβάλ θα δοθεί με τον ιδιαίτερο παλμό του Συνόλου Κρουστών του Μουσικού Σχολείου Λάρισας, σε μια διαδρομή που ενώνει το Α’ Αρχαίο Θέατρο με τον Πηνειό, συνδέοντας συμβολικά την ιστορία της πόλης με το παρόν της. Η αυλαία θα πέσει στις 21 Ιουνίου, ανήμερα της Ευρωπαϊκής Ημέρας της Μουσικής, με τρεξιματική και ποδηλατική διαδρομή από τα Τέμπη ως τον Πηνειό και μια μοναδική τελετή λήξης.

Το Φεστιβάλ Πηνειού διοργανώνεται από τον Δήμο Λαρισαίων – Αντιδημαρχία Πολιτισμού, με τη συνεργασία φορέων, συλλόγων, εθελοντών και δημιουργικών ομάδων της πόλης, ενώ υλοποιείται με συγχρηματοδότηση από το Πρόγραμμα «Θεσσαλία 2021–2027» της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Αυτόν τον Ιούνιο, το ποτάμι γίνεται και πάλι σημείο αναφοράς. Ένας χώρος όπου η πόλη γιορτάζει τη δημιουργικότητα και μοιράζεται όσα την ενώνουν.

Χορηγοί: Exalco S.A., ETEM, ΘΕΣγάλα, “Καραμπίνας” Διοργάνωση Εκδηλώσεων, Ρουμελιώτης Ηλεκτρολογικό Υλικό – Φωτισμός, Φυσικό Μεταλλικό Νερό Βίκος, Μπύρα ΑΛΦΑ, geon.wc

Χορηγοί Επικοινωνίας: ΕΡΤ3, ΕΡΤ Λάρισα

Με την υποστήριξη της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Λάρισας, 93.6 fm