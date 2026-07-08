Η Κατασκήνωση στην πόλη 2026 βλέπει… Κουκλοθέατρο

Παραστάσεις κουκλοθεάτρου από το Tsoukarelas Theater Pedagogy για τους μικρούς κατασκηνωτές του Δήμου Λαρισαίων

Με μεγάλη επιτυχία ξεκίνησε ο κύκλος παραστάσεων κουκλοθεάτρου του Tsoukarelas Theater Pedagogy στο πλαίσιο του προγράμματος «Κατασκήνωση στην Πόλη 2026» του Δήμου Λαρισαίων.

Οι μικροί κατασκηνωτές του 16ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το Tsoukarelas Theater Pedagogy και να παρακολουθήσουν τη διαδραστική παράσταση κουκλοθεάτρου «Τα Μουτζουρομπερδέματα», μια ζωντανή, παιγνιώδη και βαθιά παιδαγωγική παραγωγή, γραμμένη και σκηνοθετημένη από την παιδαγωγό θεάτρου Δήμητρα Τσουκαρέλα.

Στη «Μουτζουροχώρα» όλα αποκτούν νόημα. Η «μουτζούρα» μετατρέπεται σε δημιουργικό εργαλείο και αφετηρία φαντασίας, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να ανακαλύψουν πως ακόμη και τα «λάθη» μπορούν να γίνουν τέχνη, έκφραση και ιστορία. Με ενεργό συμμετοχή στην εξέλιξη της δράσης, τα παιδιά δεν είναι απλοί θεατές, αλλά συνδημιουργοί της ιστορίας. Συνεργάζονται με τους ήρωες της παράστασης, συμβάλλοντας στην επίλυση των δυσκολιών και στην ολοκλήρωση του ταξιδιού τους, μέσα από τη φαντασία, την επικοινωνία και το παιχνίδι.

Οι παραστάσεις θα παρουσιαστούν σε όλα τα κατασκηνωτικά κέντρα του προγράμματος «Κατασκήνωση στην Πόλη 2026», προσφέροντας σε εκατοντάδες παιδιά τη δυνατότητα να γνωρίσουν τη μαγεία του κουκλοθεάτρου μέσα τη δημιουργική έκφραση και τη συμμετοχή.

Την πρώτη παράσταση παρακολούθησαν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Λαρισαίων κ. Χρήστος Αγορίτσας, και η Διευθύντρια Παιδείας, κ. Σταυρούλα Μπαξεβάνου, οι οποίοι συμμετείχαν ενεργά εμψυχώνοντας τα παιδιά ενώ συνεχάρησαν τους συντελεστές για την ποιότητα και τον παιδαγωγικό χαρακτήρα της δράσης.