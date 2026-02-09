Η κοπή πίτας της Ευαγγελίας Λιακούλη στη Δημοτική Πινακοθήκη

Παρουσία του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σκανδαλίδη πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα η ετήσια εκδήλωση κοπής πίτας της Τομεάρχη Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας και Βουλευτή Λάρισας Ευαγγελίας Λιακούλη.

Στο δελτίο Τύπου αναφέρονται τα εξής:

Σε μια ογκώδη συγκέντρωση που κατέλαβε μέχρι και τον προαύλιο χώρο της Δημοτικής Πινακοθήκης Λάρισας Μουσείο Γ.Ι. Κατσίγρα, εξελίχθηκε η ετήσια εκδήλωση κοπής πίτας της Τομεάρχη Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας και Βουλευτή Λάρισας Ευαγγελίας Λιακούλη, παρουσία του ιστορικού στελέχους, πρ. Υπουργού και Επικεφαλής της Επιτροπής Διεύρυνσης του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Σκανδαλίδη, σύσσωμης της αυτοδιοίκησης του α’ και β’ Βαθμού με την παρουσία του Περιφερειάρχη και των Δημάρχων του Νομού, των Προέδρων των Οργανισμών και των φορέων, των Γραμματέων της ΝΕ και των Τοπικών Οργανώσεων του ΠΑΣΟΚ, μελών και φίλων, αλλά και πλήθος επώνυμου και ανώνυμου κόσμου του νομού .

Από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής, πλήθος Λαρισαίων έσπευσαν να συμμετέχουν στην πολιτική εκδήλωση που διοργάνωσε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Ε Λιακούλη, η οποία φιλοξένησε τον πρ. Υπουργό και ιδρυτικό στέλεχος του Κινήματος, Κώστα Σκανδαλίδη.

Η εκδήλωση κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον καθώς είχε εναλλαγές στις πολιτικές τοποθετήσεις, συγκίνηση στη σύνδεσή της με το παρελθόν και ανθρώπους που πρωταγωνίστησαν, αλλά και καλλιτεχνικές στιγμές με τιμητικές αναφορές σε πρόσωπα

Συγκεκριμένα, μετά τους χαιρετισμούς του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ Δ. Κουρέτα και της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ Γαρουφαλιάς Καρυστιανού, παρέμβαση πραγματοποίησε ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο οποίος σηματοδότησε το ΠΑΣΟΚ στη νέα εποχή, αναφέρθηκε στην πολιτική διεύρυνση και στο κοινωνικό κίνημα που επανασυστήνεται, ενώ ειδική αναφορά επεφύλαξε στην Ευαγγελία Λιακούλη, την οποία χαρακτήρισε «γυναίκα αγωνίστρια και γερό αγκωνάρι του ΠΑΣΟΚ», ενώ την ευχαρίστησε δημόσια για την προσφορά της και τον αγώνα της στο Κίνημα, με ειδική αναφορά στο «ανάστημα» που απέδειξε ότι έχει και στην ασυμβίβαστη στάση της, ειδικά με τη συμμετοχή της στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ».

Στην ομιλία της η Ευαγγελία Λιακούλη, αφού χαρακτήρισε «πολιτικό μέντορά της» τον Κώστα Σκανδαλίδη, αναφέρθηκε με ιδιαίτερη συγκίνηση στο πλήθος των ανθρώπων που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμά της λέγοντας χαρακτηριστικά« τελικά αυτή η πόλη, αυτός ο νομός, δεν μ’ αφήνει να γυρίσω σπίτι μου! Δεν μ’ αφήνει περιθώριο αυτή η συγκλονιστική αγκαλιά, η σφιχτή , η γεμάτη αισθήματα, εμπιστοσύνη και αγάπη, παρά να μείνω εδώ – στο χώρο της διαρκούς συνομιλίας μας, με αλήθεια χωρίς φόβο, όπως μάθαμε τόσα χρόνια στη σχέση εμπιστοσύνης που οικοδομήσαμε, λιθαράκι -λιθαράκι… Θέλω από καρδιάς να σας ευχαριστήσω, να σας πω ότι σας κουβαλάω μέσα μου παντού , μια -μια , έναν- έναν και όλους μαζί, εσείς είστε η μόνη δύναμη μου , η συγκίνησή μου, το συναίσθημά μου και κάθε φορά που τα βρίσκω δύσκολα , έρχομαι εδώ, πάλι πίσω μαζί και ανάμεσά σας και γεμίζω την ψυχή με «πυρομαχικά» , την καρδιά με ελπίδα και τη φωνή μου με δύναμη, για να μείνει ελεύθερη και ασυμβίβαστη..»

Στη συνέχεια η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στην κατάσταση που βρίσκεται ο κόσμος, η χώρα και η πολυτραυματισμένη Θεσσαλία, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα των αγροτών , των κινητοποιήσεων και της ευλογιάς, κάνοντας λόγο για εγκληματική διαχείριση των θεμάτων από την πλευρά της Κυβέρνησης, που αναλώθηκε στην επικοινωνία και όχι στην ουσία . Αναφερόμενη στην οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων , τόνισε ότι τα πράγματα είναι δυσοίωνα για τη νέα χρονιά, ενώ ειδική αναφορά επεφύλαξε στους νέους και στις τεράστιες δυνατότητές τους, που παραμένουν όμως αναξιοποίητες από μια Πολιτεία που τους αντιμετωπίζει με κυνισμό και αδιαφορία.

Για τα εσωτερικά ζητήματα του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «η πολιτική είναι λειτούργημα, ούτε πάρεργο, ούτε καταφύγιο» ενώ για το ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι «…δεν έχει …δικαίωμα σιωπής… έχει χρέος να οδηγήσει τη χώρα στην ευημερία» . Το συνέδριο , χαρακτηρίστηκε από τη Λαρισαία βουλευτή, εφαλτήριο δυνατού αγώνα και δημιουργίας πλειοψηφικού ρεύματος για την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης της χώρας, «γιατί το ΠΑΣΟΚ δεν γεννήθηκε για να είναι συμπλήρωμα, γεννήθηκε για να είναι δύναμη αλλαγής», όπως ανάφερε χαρακτηριστικά , για να συμπληρώσει ότι « η διεύρυνση δεν είναι μια τεχνική διαδικασία μονοσήμαντη, αλλά αποτελεί μια πολιτική διαδικασία ουσίας. Διεύρυνση δεν σημαίνει αυξάνομαι αριθμητικά και εντυπωσιάζω στατιστικά. Διεύρυνση σημαίνει, ότι ενώνω δυνάμεις με εκείνους που μιλούν την ίδια γλώσσα και κατανοούν τα ίδια πράγματα, με εκείνους που κοιτάν στην ίδια κατεύθυνση και θέτουν κοινούς στόχους, με εκείνους που έχουν ψυχή ασυμβίβαστη και πρακτικές ολοκάθαρες … Πολιτικοί γυρολόγοι που αναζητούν νέες σημαίες ευκαιρίας για να εξυπηρετήσουν το προσωπικό τους στρατηγικό σχέδιο, δεν μπορεί να μας αφορούν ..».

Στην εκδήλωση στη συνέχεια, βραβεύτηκε από την Βουλευτή και τον Γραμματέα της ΔΟ ΠΑΣΟΚ Λάρισας κ. Αγι Μπουρμασόπουλο, ο πρ. Δήμαρχος Λαρισαίων Χριστόδουλος Καφφές, για την μεγάλη προσφορά του στην πόλη και το τεράστιο έργο του κατά τη θητεία του 1994-1998.

Στο χαιρετισμό του ο πρ Δήμαρχος αναφέρθηκε στην περίοδο της θητείας του και στο έργο που επιτέλεσε μαζί με τους συνεργάτες του, όπως την αποκάλυψη του αρχαίου Θεάτρου , τη δημιουργία νέου ΧΥΤΑ , τις πλατείες της πόλης , την πεζοδρόμηση και τα σιντριβάνια, τις γειτονιές και τη μέριμνα, τις πολιτιστικές και αθλητικές διοργανώσεις κλπ καθώς και στις δύσκολες συνθήκες που αντιμετώπισε, τις οποίες όμως υπερκέρασε η μεγάλη αγάπη του για τη Λάρισα.

Για τη βουλευτή του νομού πάντως επεφύλαξε θερμή αναφορά, λέγοντας χαρακτηριστικά «Χαίρομαι πραγματικά που βλέπω ότι με αρχές και αξίες πορεύεται και η Λίτσα μας, η οποία έδωσε πολλές μάχες στη ζωή της και μεγάλωσε έτσι ώστε μετά από μια διαδρομή ζωής , σήμερα να μην μπορεί να συρθεί, ουτε να υποκύψει, ούτε να συμβιβαστεί, αλλά ούτε και να εκβιαστεί από κανέναν όποιος και να είναι αυτός, όσο ψηλά και να βρίσκεται…»

Τέλος, η Ε. Λιακούλη, επεφύλαξε μια ιδιαίτερη έκπληξη στον Κ. Σκανδαλίδη, τον οποίο βράβευσαν από κοινού με τον Γραμματέα της ΝΕ του ΠΑΣΟΚ Γιάννη Μαλάκο, αλλά και υπό τους ήχους του βιολιού από τον ταλαντούχο και διεθνώς διακεκριμένο βιολονίστα Χρήστο Γκουλέτσο που συνεπήρε τους παρευρισκομένους, παρουσίασε απόσπασμα του τελευταίου αυτοβιογραφικού βιβλίου του Κώστα Σκανδαλίδη «Το βιολί του πάπα –Γιώργη», που αναφέρεται στον αείμνηστο ιερέα –πατέρα του και ταυτόχρονα στα παιδικά χρόνια του στο νησί του, στην Κω.

Η βραδιά έκλεισε με δεξίωση στο φουαγιέ της Πινακοθήκης , με πολλές παρέες που σχηματίστηκαν και παρέμειναν μέχρι αργά το βράδυ.