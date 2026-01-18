Η κοπή πίτας του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Γυρτώνης

Σε μία ζεστή, γιορτινή και ανθρώπινη ατμόσφαιρα πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής 16 Ιανουαρίου η κοπή της Πρωτοχρονιάτικης Πίτας του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Γυρτώνης σε τοπική ταβέρνα. Το χωριό, γνωστό εδώ και χρόνια ως “το χωριό των πελαργών” λόγω των πολλών φωλιών που φιλοξενεί κάθε άνοιξη στις στέγες και στους στύλους του, συγκέντρωσε κατοίκους και φίλους που τίμησαν την εκδήλωση.

Ο Πρόεδρος του Συλλόγου κ. Μπαρμπούτης καλωσόρισε τον Δήμαρχο Τεμπών κ. Γιώργο Μανώλη και τους παρευρισκόμενους, εκφράζοντας θερμές ευχαριστίες για τη στήριξη και την παρουσία τους. Στην ομιλία του τόνισε ότι η συνεργασία του Συλλόγου με τη Δημοτική Αρχή είναι άριστη και ότι ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη δράσεις για την προβολή και ανάδειξη της Γυρτώνης, ενός οικισμού με οικολογικό και πολιτιστικό αποτύπωμα. Αξίζει να σημειωθεί ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου εκλέχθηκε πρόσφατα, αναλαμβάνοντας το έργο της συνέχισης και ενίσχυσης της δράσης του Συλλόγου.

Στη συνέχεια κάλεσε τον Δήμαρχο Τεμπών να απευθύνει χαιρετισμό.

Ο Δήμαρχος κ. Μανώλης ευχαρίστησε με τη σειρά του για την πρόσκληση, την παρουσία και τη στήριξη του κόσμου, και σημείωσε:

«Εύχομαι από καρδιάς σε όλους καλή νέα χρονιά με υγεία, αισιοδοξία, δημιουργία και νέα ξεκινήματα. Οι Σύλλογοι, όπως ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γυρτώνης, αποτελούν ζωντανά κύτταρα των τοπικών μας κοινωνιών. Με τον ανιδιοτελή εθελοντισμό τους κρατούν ζωντανές τις παραδόσεις και ενισχύουν το κοινωνικό αίσθημα. Μόνο ενωμένοι μπορούμε να πετύχουμε περισσότερα για τον τόπο μας».

Αναφερόμενος στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο ευχήθηκε «δύναμη, καλή συνεργασία και επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνει», τονίζοντας ότι «η Δημοτική Αρχή θα βρίσκεται δίπλα σε κάθε προσπάθεια που παράγει πολιτισμό, ενισχύει την κοινωνική συνοχή και προβάλει την περιοχή».

Με ιδιαίτερη αναφορά στους πελαργούς, σημείωσε:

«Δεν είναι τυχαίο ότι οι πελαργοί επιστρέφουν κάθε χρόνο στη Γυρτώνη. Όπως αυτοί, έτσι κι εμείς οφείλουμε να επιστρέφουμε στον τόπο μας με αγάπη, φροντίδα και διάθεση προσφοράς. Αυτή είναι η δύναμη των μικρών αλλά ζωντανών κοινοτήτων».

Ακολούθησε η κοπή της πίτας από τον Δήμαρχο, τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου, με ευχές για «καλές ανταμώσεις» και ένα 2026 γεμάτο υγεία και προκοπή.

Η όμορφη βραδιά έκλεισε με ζωντανή ορχήστρα, κέφι και τραγούδι, δίνοντας το καλύτερο ξεκίνημα για τη νέα χρονιά.