Η κοπή πίτας του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Κάτω Ολύμπου

Μέσα σε ιδιαίτερα εορταστικό και θερμό κλίμα πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Κάτω Ολύμπου του Δήμου Τεμπών, το μεσημέρι της Κυριακής 25 Ιανουαρίου, σε γνωστή ταβέρνα της Λάρισας, παρουσία μελών και φίλων του συλλόγου, καθώς και εκπροσώπων της πολιτικής και αυτοδιοικητικής ζωής.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό ο Πρόεδρος του Συλλόγου, κ. Γιώργος Κοκκώνης, ο οποίος καλωσόρισε τους παρευρισκόμενους και ευχαρίστησε θερμά όλους όσοι στηρίζουν διαχρονικά το έργο και τις δράσεις του συλλόγου, συμβάλλοντας ενεργά στην προώθηση της ερασιτεχνικής αλιείας και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος κάλεσε τον Δήμαρχο Τεμπών, κ. Γιώργο Μανώλη, ο οποίος στον σύντομο χαιρετισμό του συνεχάρη τη διοίκηση και τα μέλη του συλλόγου για την ενεργή και ουσιαστική παρουσία τους στα πολιτιστικά και κοινωνικά δρώμενα της περιοχής. Παράλληλα, τόνισε τη σημασία του εθελοντισμού, της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος και της αγαστής συνεργασίας του Δήμου με τους τοπικούς συλλόγους, ευχόμενος μια δημιουργική και γεμάτη επιτυχίες νέα χρονιά.

Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Χρήστος Κέλλας, ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Λάρισας κ. Βασίλης Κόκκαλης, ο πολιτευτής κ. Αθανάσιος Παιδής, ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Ευάγγελος Αποστόλου και ο Αντιδήμαρχος Δήμου Τεμπών κ. Γιώργος Νικολάου, οι οποίοι αντάλλαξαν ευχές με τα μέλη και τους φίλους του συλλόγου.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την κοπή της βασιλόπιτας και ευχές για υγεία, πρόοδο και συνέχιση της δυναμικής πορείας του Συλλόγου Ερασιτεχνών Αλιέων Κάτω Ολύμπου τη νέα χρονιά, ενώ η ημέρα έκλεισε με λαϊκό γλέντι υπό τη συνοδεία λαϊκής ορχήστρας.