Η κοπή πίτας του Συλλόγου Φίλων Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας

Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή μελών και φίλων πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου Φίλων Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου2026 στο Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας.

Οι φίλοι και τα μέλη του Συλλόγου που, παρά την έντονη βροχόπτωση, βρέθηκαν στο Διαχρονικό Μουσείο την Κυριακή το πρωί είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την ξενάγηση στην περιοδική έκθεση «ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ. ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 1881-1940», στην οποία συμμετείχαν οι Αρχαιολόγοι της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, ήτοι η Επί τιμή πλέον Έφορος Αρχαιοτήτων κα Σταυρούλα Σδρόλια, ο Αναπληρωτής Διευθυντής κ. Γιώργος Τουφεξής, η κα Στέλλα Κατακούτα και η κα Αρχοντούλα Αναστασιάδου.

Υπενθυμίζουμε πως μεταξύ των Υποστηρικτών της Έκθεσης είναι και ο Σύλλογός Μας– «Σύλλογος Φίλων Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας».

Χαιρετισμό απηύθυνε ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων κ. Θωμάς Ρετσιάνης. Ο κ. Γιώργος Τουφεξής, Αναπληρωτής Διευθυντής της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, αναφέρθηκε στην άριστη συνεργασία μεταξύ του Συλλόγου και του Διαχρονικού Μουσείου και στον προσεχή προγραμματισμό δραστηριοτήτων.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου ο Πρόεδρος του Συλλόγου Φίλων Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας, κ. Λεωνίδας Π. Χατζηαγγελάκης, αφού καλωσόρισε τους παρισταμένους, παρουσίασε ορισμένες από τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν από τον Σύλλογο:

Πανσέληνος Αυγούστου, 10 Αυγούστου 2024, «η Σελήνη άστραφτε ολόγιομη», με ποίηση με θέμα την Σελήνη που παρουσίασαν τα μέλη του Συλλόγου, ο αείμνηστος Θωμάς Μπεχλιβάνης και η Χριστίνα Ηλιάδη

Παρουσίαση του βιβλίου του μέλους του Συλλόγου Θεόδωρου Παλιούγκα, «Συμβολές στην τοπογραφία & αρχαιολογία της Πελασγίδος Λάρισας, Ι. Ο οικισμός των Προϊστορικών και Πρώιμων Ιστορικών χρόνων», 24 Οκτωβρίου 2024

Περιήγηση σε αρχαιολογικούς χώρους του Βόλου – Γορίτσα, Δημητριάδα, Ιωλκό – με τη συνοδεία της Αρχαιολόγου, Επί τιμή Τμηματάρχη του ΥΠΠΟ, κας Ευαγγελίας Σκαφιδά και ξενάγηση στο «Αθανασάκειο» Αρχαιολογικό Μουσείομε ξενάγηση από την Καθηγήτρια κα Μαρία Σταματοπούλου, 8 Δεκεμβρίου 2024

Κοπή Πρωτοχρονιάτικης πίτας του Συλλόγου την Κυριακή 12 Ιανουαρίου 2025 και Συναυλία με την Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Τρικάλων υπό τη διεύθυνση του μαέστρου κ. Στέφανου Σεκέρογλου και ερμηνεύτρια την σοπράνο κα Ιωάννα Τσιλιμίγκα

Επίσκεψη στα ρωμαϊκά λουτρά στους Νερόμυλους Αγιάς και στο Μεταξοχώρι ξενάγηση στον ναό της Αγίας Παρασκευής από την κα Σταυρούλα Σδρόλια και στη λαογραφική συλλογή από τον κ. Θεόδωρο Σουλιώτη, 15 Φεβρουαρίου 2025

Επίσκεψη στην Μόνιμη Έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας & στα ρωμαϊκά λουτρά στον Συκεώνα. Επίσης, ξενάγηση στη Δημοτική Πινακοθήκη Καρδίτσας, με έργα πολύ σημαντικών καλλιτεχνών, από την κα Μαρία Γιαννέλου, 15 Μαρτίου 2025

Διεθνής Ημέρα Μουσείων 18 Μαΐου 2025 – «Μουσεία και κοινωνίες σε διαρκή αλλαγή», συναυλία, αφιερωμένη στα 100 χρόνια από τη γέννησή του μεγάλου συνθέτη Μίκη Θεοδωράκηστο Διαχρονικό Μουσείο, η Μικτή Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, υπό τη διεύθυνση του Μαέστρου κ. Δημήτρη Καρβούνη και στο πιάνο την κα Ιωάννα Σιοπούδη

«Πράσινες Πολιτιστικές Διαδρομές» σε Μνημεία της Κοιλάδας των Τεμπών την Κυριακή 25 Μαΐου 2025 με ξενάγηση από τον κ. Γιώργο Τουφεξή στον προϊστορικό οικισμό του Μακρυχωρίου, στον αρχαιολογικό χώρο των Τεμπών στο ιερό του 4ου αι. π.Χ., αφιερωμένο στην Αρτέμιδα και στην Μεγάλη Θεά – Κυβέλη.από την Αρχαιολόγο κα Ασημίνα Τσιάκα και στο «Χάνι της Κοκκώνας» ξενάγηση από την Έφορο Αρχαιοτήτων Λάρισας κα Σταυρούλα Σδρόλια. Τέλος στον τεκέ του Χασάν Μπαμπά, ενημέρωση από την κα Αρχοντούλα Αναστασιάδου

Νύχτες κινηματογράφου τις Τετάρτες στον κήπο του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας κατά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο με γαλλικές και ισπανικές ταινίες

Πραγματοποίηση, την Κυριακή το βράδυ στις 10 Αυγούστου 2025, εκδήλωσης με μουσική στο πλαίσιο του εορτασμού για την Πανσέληνο «Στο Φως του Φεγγαριού», στον κήπο του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας, με τις μαγικές εκτελέσεις των μουσικών Νίκου Έξαρχου στο πιάνο, Σπύρου Καβαλιεράτου στην κιθάρα και Αντωνίας Βισβίκη στα φωνητικά

Ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο «Σκιαθά» Αγιοκάμπου, όπου αποκαλύπτονται τα ερείπια της αρχαίας «Μελιβοίας», οργάνωσαν ο Σύλλογος Μας και ο Περιβαλλοντικός Μορφωτικός Σύλλογος Σκήτης – Αγιοκάμπου, με τον καθηγητή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Παναγιώτη Τσέλεκα κα την κα Νεκταρία Αλεξίου στις 29 Αυγούστου 2025

Εξόρμηση στην Μεσσηνία 17 έως 19 Οκτωβρίου 2025 με επισκέψεις στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καλαμάτας, στο καλά διατηρημένο μυκηναϊκό «Ανάκτορο του Νέστορος» στην Πύλο, στις δύο καστροπολιτείες, χτισμένες σχεδόν αντικριστά στη νότια Μεσσηνία, στην Μεθώνη και στην Κορώνη, και τέλος περιήγηση στα θαυμαστά μνημεία της αρχαίας Μεσσήνης

Πραγματοποίηση περιήγησης σε μνημεία του Τυρνάβου και σε προϊστορικούς οικισμούς– «Οτζάκι Μαγούλα» και «Αγία Σοφία Μαγούλα», που αναπτύχθηκαν κατά την Μέση Νεολιθική εποχή – και στο βουνό Σιδεροπάλουκο, στον οικισμό Περαχώρα, επίσκεψη στο αρχαίο λατομείο πωρολίθου, στον λόφο του Προφήτη Ηλία, με ξενάγηση από τον μοναχό Ιάκωβο στο Καθολικό της Μονής. Στην πόλη του Τυρνάβου έγινε επίσκεψη στα οθωμανικά λουτρά, στο «Ελληνομουσείον» της πόλης, στους ναούς του Αγίου Αντωνίου και της Παναγίας Φανερωμένης. Η περιήγηση με ξεναγό την κα Ασημίνα Τσιάκα στα αρχοντικά του Τυρνάβου, όπως του συμβολαιογράφου Ψαθά, της Ευθυμίας Γουνιτσιώτη, του γλύπτη Καλακαλά κ.α στις14 Δεκεμβρίου 2025

Το πρωί της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου 2025 στα εγκαίνια του Αρχοντικού Γεωργίου Σβαρτς στα Αμπελάκια και το απόγευμα στα εγκαίνια της περιοδικής έκθεσης «ΑΡΧΑΙΩΝ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ. ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 1881-1940».

Το «φλουρί» κατά τη διάρκειατης κοπής της Πρωτοχρονιάτικης πίταςπέτυχε το μέλος του Συλλόγου κα Εύη Παπανίκα, η οποία παρέλαβε το δώρο, ένα κεραμικό κάνιστρο, έργο της κεραμίστριας κας Μαριάννας Γκουντουβά. Στα πλαίσια της όλης εκδήλωσης στα μέλη και τους φίλους που παρέστησαν διανεμήθηκε το καλαίσθητο Ημερολόγιο του 2026 με ευρήματα από το Διαχρονικό Μουσείο. Κλείνοντας ο Πρόεδρος κ. Λεωνίδας Π. Χατζηαγγελάκης και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κ. Γιάννης Σάπκας, κα Λούλη Μαργαρίτου, κα Δέσποινα Αράπκουλε, κα Ρέτα Κουτσοκώστα, κ. Περικλής Καμάρης και κ. Θωμάς Αστερίου, ευχήθηκαν σε όλους τους παρευρισκόμενους, που γέμισαν την αίθουσα, «Καλή Χρονιά, Υγεία και Δημιουργική Δραστηριότητα».