Η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στο ΕΠΑΛ Τυρνάβου

Σε ιδιαίτερα ευχάριστο και εορταστικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας, για το 2026 του Συλλόγου Διδασκόντων του ΕΠΑΛ Τυρνάβου, στο χώρο του σχολείου.

Η Διεύθυνση του σχολείου ευχήθηκε σε όλους καλή και δημιουργική χρονιά, με υγεία, προσωπική και συλλογική πρόοδο, καθώς κι επιτυχία στους εκπαιδευτικούς κι επαγγελματικούς στόχους των μαθητών/τριών.

Το ΕΠΑΛ Τυρνάβου συνεχίζει με συνέπεια και όραμα το εκπαιδευτικό του έργο, προσβλέποντας σε μια χρονιά γεμάτη γνώση, δημιουργικότητα και θετικές δράσεις για όλους.