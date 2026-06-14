Η Κυριακή των Οσίων Αγιορειτών Πατέρων στη Λάρισα

Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος χοροστάτησε στον Όρθρο και τέλεσε τη Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Φιλιππούπολης Λαρίσης.

Η Φιλιππούπολη είναι ένα προάστιο της Λάρισας, το οποίο δημιουργήθηκε όταν Ελληνες πρόσφυγες από την Ανατολική Ρωμυλία και την περιοχή της Φιλιππούπολης στη Θράκη, μετακινήθηκαν ως πρόσφυγες στη Θεσσαλία και τους δόθηκε ως τόπος διαμονής αυτή η παρυφή τότε της πόλης της Λάρισας.

Εκεί έχτισαν τον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος, τον οποίον μεταπολεμικά αντικατέστησαν με τον μεγαλοπρεπή και περίλαμπρο σημερινό Ιερό Ναό, ενώ ταυτόχρονα ανέπτυξαν τη ζωή τους υπό δύσκολες συνθήκες. Συνάμα ανήγειραν και Παρεκκλήσια όμοια με αυτά που είχαν στον τόπο καταγωγής τους. Έτσι στην Ενορία της Αγίας Τριάδος υπάγεται το Παρεκκλήσιο του Αγίου Τρύφωνα, ο οποίος τιμάται ιδιαίτερως στη Φιλιππούπολη.

Στο κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος αναφέρθηκε στην ευαγγελική περικοπή και στην κλήση των πρώτων μαθητών, οι οποίοι από αλιείς ιχθύων, γίνονται αλιείς ανθρώπων. Η θαυμαστή αλιεία των ψαράδων εκείνων, μαθητών του Ιησού, αναδεικνύεται ιδίως με τα πλήθη των Αγίων, οι οποίοι σε έναν δύσκολο τόπο όπως το Άγιον Όρος, αναγεννήθηκαν πνευματικά και εορτάζονται όλοι μαζί σήμερα, ώστε με το παράδειγμά τους και τις προσευχές τους να διδάσκουν και να φωτίζουν όλους μας σε αποφάσεις άγιες και ιερές.

Στο τέλος ο Σεβασμιώτατος επαίνεσε τους Εφημερίους του Ιερού Ναού, το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο, τις κυρίες του ενοριακού φιλοπτώχου ταμείου, το προσωπικό του ναού (ιεροψάλτες και νεωκόρο), καθώς και όλους τους ενορίτες, για τον ζήλο που επιδεικνύουν ώστε ο Ναός τους διαρκώς να εξελίσσεται, να είναι πάντα κατακοσμημένος και να αναδεικνύεται σε πνευματικό φάρο στην πόλη της Λάρισας.