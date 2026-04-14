Η Κωνσταντοπούλου δημιούργησε μόδα: Λαρισαίος κατέγραφε αστυνομικούς σε τροχονομικό έλεγχο

Κινητό δια πάσαν χρήσην… Οδηγός ΙΧ νόμισε ότι μπορεί να απειλήσει αστυνομικούς που τον σταμάτησαν για ελεγχο καταγράφοντάς τους με το κινητό του.

Δείτε το δελτίο Τύπου της αστυνομίας:

“Συνελήφθη, χθες (13-04-2026) το βράδυ στη Λάρισα, ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων.

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια τροχονομικού ελέγχου από αστυνομικούς του Τμήματος Τροχαίας Λάρισας, ο προαναφερόμενος πρόταξε το κινητό του τηλέφωνο στους αστυνομικούς, προς καταγραφή βίντεο. Το κινητό τηλέφωνο κατασχέθηκε.”

