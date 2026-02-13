Η Λάρισα “γυρίζει” ξανά στις 33 στροφές

Μετά την εντυπωσιακή επιτυχία της πρώτης διοργάνωσης το ραντεβού των φίλων του βινυλίου ανανεώνεται. Στη «Γη», στην καρδιά του λόφου του Φρουρίου, υποδέχεται το 2ο Vinyl Bazaar την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου.

Από τις 11:00 το πρωί έως τις 21:00 το βράδυ, η οδός Ξάνθου 22 γεμίζει με χιλιάδες δίσκους, εξώφυλλα που αφηγούνται ιστορίες και τη μοναδική ζεστασιά που προσφέρει μόνο ο ήχος της βελόνας στο αυλάκι.

Τι θα βρείτε στο Bazaar:

• Για τους συλλέκτες: Σπάνιες εκδόσεις, κλασικά αριστουργήματα και «διαμάντια» από κάθε μουσικό είδος (Rock, Jazz, Soul, Electronic, Ελληνικό ρεπερτόριο).

• Για τους πρωτάρηδες: Μια εξαιρετική ευκαιρία για όσους αγόρασαν πρόσφατα το πρώτο τους πικάπ να ξεκινήσουν τη συλλογή τους με προσιτές επιλογές και καθοδήγηση από ειδικούς.

• Ανταλλαγή απόψεων: Ένας χώρος συνάντησης για να μοιραστείτε ιδέες, μουσικές εμπειρίες και το πάθος σας για την κουλτούρα του βινυλίου.

Η μουσική εμπειρία

Η ημέρα θα πλαισιωθεί από ένα exclusive d.j. set αποκλειστικά με βινύλια. Ο d.j. θα επιλέγει live τις μουσικές, δημιουργώντας την ιδανική ατμόσφαιρα για «σκάψιμο» (crate digging) στις κούτες των εκθετών.

«Το βινύλιο δεν είναι απλώς ένας φορέας ήχου, είναι τρόπος ζωής.

Πληροφορίες εκδήλωσης:

• Πότε: Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026

• Πού: «Γη», Ξάνθου 22, Φρούριο Λάρισας

• Ώρες λειτουργίας: 11:00 – 21:00

• Είσοδος: ελεύθερη.