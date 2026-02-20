Η Λάρισα στο επίκεντρο του διαλόγου για την AI και την Ηθική

Με μεγάλη επιτυχία και εντυπωσιακή συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 19 Φεβρουαρίου 2026, η Ημερίδα με θέμα: «AI & Ethics», που διοργάνωσαν η Σχολή Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών και η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Aegean College στη Λάρισα.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο αμφιθέατρο της Δημοτική Βιβλιοθήκη «Κωνσταντίνος Κούμας», υπό την αιγίδα του Δήμος Λαρισαίων και της Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Σκοπός της Ημερίδας ήταν να αναδείξει τις ηθικές, κοινωνικές και νομικές προκλήσεις που συνοδεύουν τη ραγδαία ανάπτυξη και εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) σε καίριους τομείς, όπως η επιχειρηματικότητα, η εκπαίδευση και η καθημερινή ζωή.

Μέσα από εισηγήσεις ακαδημαϊκών και επαγγελματιών του χώρου αναλύθηκαν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν την υπεύθυνη και διαφανή χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης, τη λογοδοσία και την αξιοπιστία των αλγορίθμων, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και τον καθοριστικό ρόλο της ηθικής στη διαμόρφωση ενός βιώσιμου και ανθρωποκεντρικού ψηφιακού μέλλοντος.

Η εκδήλωση αποτέλεσε ουσιαστικό πεδίο διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων, ενισχύοντας την κατανόηση των επιπτώσεων της Τεχνητής Νοημοσύνης και προωθώντας μια υπεύθυνη προσέγγιση στην αξιοποίησή της, τόσο σε ακαδημαϊκό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με τον ΣΘΕΒ, με τη Γενική Διευθύντριά του, Έλενα Καματέρη, να επισημαίνει τη σημασία και την επικαιρότητα του θέματος. Στην τοποθέτησή της, ανέδειξε την ανάγκη η τεχνολογική πρόοδος να συμβαδίζει με τις αρχές της ηθικής, της κοινωνικής ευθύνης και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης τιμήθηκαν οι εξής προσωπικότητες:

Δημήτρης Δημητριάδης , Futurist, CIO της TheFutureCats Innovation Consultancy, συγγραφέας και keynote speaker

, Futurist, CIO της TheFutureCats Innovation Consultancy, συγγραφέας και keynote speaker Γιώργος Χατζηβασιλείου , PhD in Philosophy of Technology, Technology Policy Analyst, ομιλητής και συγγραφέας στον τομέα της Φιλοσοφίας της Τεχνητής Νοημοσύνης

, PhD in Philosophy of Technology, Technology Policy Analyst, ομιλητής και συγγραφέας στον τομέα της Φιλοσοφίας της Τεχνητής Νοημοσύνης Ελένη Μαρίνου , Κοινωνιολόγος και HR Manager της Cosmos Aluminium A.E.

, Κοινωνιολόγος και HR Manager της Cosmos Aluminium A.E. Παύλος Μαυρίδης, HR Director της Omiros Dairies S.A.

Την εκδήλωση χαιρέτισαν η κα. Ανδριάνα Κομήτσα, Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού και Πρόνοιας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, και ο κ. Θωμάς Ρετσιάνης, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, εκφράζοντας τους προβληματισμούς τους για τις επιπτώσεις της Τεχνητής Νοημοσύνης, αλλά και την ανάγκη θεσμικής προετοιμασίας της κοινωνίας για τις τεχνολογικές αλλαγές.

Η Ημερίδα ολοκληρώθηκε με μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα και διαδραστική συζήτηση μεταξύ των ομιλητών και του κοινού, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον για τις προκλήσεις και τις προοπτικές της Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι συμμετέχοντες αποκόμισαν πολύτιμα εφόδια, νέες οπτικές και πρακτικές γνώσεις που μπορούν να αξιοποιήσουν στην επαγγελματική και ακαδημαϊκή τους πορεία.

Το Aegean College, πιστό στη δέσμευσή του για την προώθηση της καινοτομίας, της επιστημονικής γνώσης και της σύνδεσης της εκπαίδευσης με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας και της αγοράς εργασίας, συνεχίζει να διοργανώνει δράσεις υψηλού επιπέδου που ενισχύουν τον δημόσιο διάλογο γύρω από τις τεχνολογικές εξελίξεις.

