Η Λάρισα στο επίκεντρο των εξελίξεων του Real Estate – Με επιτυχία η ημερίδα «Ο Σύγχρονος Μεσίτης 2026»

Με μεγάλη συμμετοχή επαγγελματιών του κλάδου και ιδιαίτερο ενδιαφέρον από την τοπική αγορά πραγματοποιήθηκε στη Λάρισα η ημερίδα με θέμα «Ο Σύγχρονος Μεσίτης 2026 – Νέες Προκλήσεις & Ευκαιρίες στην Αγορά Ακινήτων», που διοργάνωσε ο Σύλλογος Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Λάρισας στο Επιμελητήριο Λάρισας.

Η εκδήλωση αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο, καθώς ήταν η πρώτη φορά που διοργανώθηκε στη Λάρισα από τον Σύλλογο μια ημερίδα αυτού του επιπέδου με αποκλειστικό αντικείμενο το real estate, τις εξελίξεις στην αγορά ακινήτων και το μέλλον του επαγγέλματος του μεσίτη.

Κεντρικός ομιλητής της ημερίδας ήταν ο Πρόεδρος της ΠΟΣΜΑΣ και του Μεσιτικού Συλλόγου Αθηνών – Αττικής, κ. Ελευθέριος Ποταμιάνος, ο οποίος παρουσίασε τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τον κλάδο, τις παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας σε θεσμικό επίπεδο, καθώς και τις προοπτικές και προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι επαγγελματίες τα επόμενα χρόνια. Η τοποθέτησή του χαρακτηρίστηκε από την πληρότητα των πληροφοριών και την ουσιαστική καθοδήγηση που προσέφερε στους παρευρισκόμενους, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία της ημερίδας.

Ομιλητές ήταν επίσης ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Λάρισας και Γενικός Γραμματέας της ΠΟΣΜΑΣ, κ. Αθανάσιος Στάμου, ο οποίος αναφέρθηκε στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που διαμορφώνονται για το επάγγελμα του μεσίτη, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Μεσιτών Λάρισας, κ. Αλέξανδρος Νασίκας.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν επίσης ως εισηγητές ο νομικός κ. Δημήτριος Μπαλατσούκας, ο οποίος ανέπτυξε θέματα που αφορούν το σύγχρονο θεσμικό και νομικό πλαίσιο των συναλλαγών ακινήτων, ο κ. Αθανάσιος Αθανασόπουλοςτης e-agents, που παρουσίασε τις τεχνολογικές εξελίξεις και τα νέα ψηφιακά εργαλεία στο real estate, καθώς και η κα Καρίνα Ισκαντάροβα της CharismaWorks, η οποία ανέλυσε τη σημασία της επικοινωνίας και της ανάπτυξης επαγγελματικών δεξιοτήτων στον σύγχρονο επαγγελματικό χώρο.

Η επιτυχία της ημερίδας επιβεβαίωσε την ανάγκη για διαρκή ενημέρωση, επιμόρφωση και ανταλλαγή γνώσεων μεταξύ των επαγγελματιών του κλάδου, ενώ παράλληλα ανέδειξε τον ενεργό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο Σύλλογος Μεσιτών Λάρισας στην ανάδειξη θεμάτων που αφορούν την αγορά ακινήτων και την επαγγελματική ανάπτυξη των μελών του.

Ο Σύλλογος Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Λάρισας ευχαριστεί θερμά όλους τους εισηγητές, τους συμμετέχοντες και τους υποστηρικτές της εκδήλωσης για τη συμβολή τους στην επιτυχία της, καθώς και τη Linea Cucine Larissa – ιταλικά έπιπλα κουζίνας, για την υποστήριξή της στην πραγματοποίηση της ημερίδας.