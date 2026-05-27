Η Λάρισα τίμησε τους πρωταγωνιστές του αθλητισμού – Πλήθος βραβεύσεων στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ

Σε μια βραδιά αφιερωμένη στην προσπάθεια, τις διακρίσεις και το αθλητικό ήθος, ο Δήμος Λαρισαίων βράβευσε το βράδυ της Τρίτης στο Κηποθέατρο Αλκαζάρ τους αθλητές, τις αθλήτριες και τους αθλητικούς συλλόγους της πόλης που ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια του 2025 σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο.

Η εκδήλωση συγκέντρωσε εκατοντάδες αθλητές, προπονητές, παράγοντες, γονείς και φίλους του αθλητισμού, οι οποίοι χειροκρότησαν τις επιτυχίες των ανθρώπων που εκπροσώπησαν τη Λάρισα σε Πανελλήνια Πρωταθλήματα, Βαλκανικές, Ευρωπαϊκές και Παγκόσμιες διοργανώσεις.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι δεκάδες αθλητές και αθλήτριες που κατέκτησαν μετάλλια και διακρίσεις σε Ολυμπιακά αθλήματα, αποδεικνύοντας ότι η Λάρισα εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αθλητικές «κυψέλες» της χώρας.

Την εκδήλωση άνοιξαν οι τιμητικές βραβεύσεις προς όλους όσοι υπηρέτησαν διαχρονικά τον αθλητισμό της πόλης από θέσεις ευθύνης, από την εποχή του Αθλητικού Οργανισμού Δήμου Λαρισαίων έως και σήμερα. Τιμητικές πλακέτες αποδόθηκαν στους Αλέξανδρο Μπατζανούλη, Αριστείδη Λαμπρούλη, Μάνο Καγγά, Μιχάλη Ταμπάρα, Νίκο Σχοινά, Γιάννη Χώτο, Δημήτρη Κουραμά, Γιάννη Λάτσιο, Γιάννη Οικονόμου, Βάιο Κυριτσάκα, Μιχάλη Τσακίρη, Μαρία Κοτάκου, Γιώργο Κωσταρόπουλο, Μιχάλη Αναστασίου, Βαγγέλη Μόρα και Ηρακλή Γερογιώκα.

Ακολούθησαν οι βραβεύσεις αθλητών και συλλόγων από πλήθος αθλημάτων, μεταξύ αυτών η κολύμβηση, ο στίβος, η ποδηλασία, η πάλη, το taekwondo, η ρυθμική γυμναστική, το τένις, το τζούντο και τα σχολικά πρωταθλήματα, με τους διακριθέντες να καταχειροκροτούνται από το κοινό.

Ο δήμαρχος Λαρισαίων, Θανάσης Μαμάκος, συνεχάρη όλους τους αθλητές για τη σκληρή δουλειά και την αφοσίωσή τους, υπογραμμίζοντας πως πίσω από κάθε διάκριση κρύβονται θυσίες, πειθαρχία και καθημερινός αγώνας.

«Σήμερα το Κηποθέατρο είναι γεμάτο φωτεινά πρόσωπα και ακόμα πιο φωτεινά χαμόγελα. Βλέπουμε ανθρώπους που αφιέρωσαν τη ζωή τους στον αθλητισμό, μέσα από μεγάλη προσπάθεια, στερήσεις και στοχοπροσήλωση», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της βραδιάς πραγματοποιήθηκαν επίσης τιμητικές απονομές σε πρόσωπα που έχουν προσφέρει διαχρονικά στον ελληνικό αθλητισμό, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο έργο των συλλόγων και των προπονητών που στηρίζουν καθημερινά τη νέα γενιά αθλητών.

Η εκδήλωση είχε έντονο συμβολισμό, καθώς ανέδειξε όχι μόνο τις αγωνιστικές επιτυχίες αλλά και τις αξίες που πρεσβεύει ο αθλητισμός, όπως η πειθαρχία, η επιμονή, η συνεργασία και η ευγενής άμιλλα.

Στον χαιρετισμό του, ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος υπογράμμισε τη σημασία της στήριξης του αθλητισμού από την τοπική αυτοδιοίκηση, επισημαίνοντας ότι οι διακρίσεις των Λαρισαίων αθλητών αποτελούν πηγή υπερηφάνειας για ολόκληρη την πόλη.

Την παρουσίαση της εκδήλωσης είχε η Βάσω Τσούκα, η οποία συντόνισε τη βραδιά των βραβεύσεων και των τιμητικών απονομών.

Η ετήσια εκδήλωση του Δήμου Λαρισαίων αποτελεί πλέον θεσμό για την πόλη, καθώς κάθε χρόνο αναγνωρίζει και επιβραβεύει τους αθλητές και τις αθλήτριες που με τις επιτυχίες τους προβάλλουν τη Λάρισα σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική σχέση της πόλης με τον αθλητισμό.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (φωτο larissanet.gr Θανάσης Καλιακούδας)