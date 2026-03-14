Η Λάρισα τιμά την 25η Μαρτίου 1821 – Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων

Με κάθε επισημότητα θα τιμηθεί φέτος, στην Περιφέρεια της Θεσσαλίας, η Εθνική Επέτειος της 25ης Μαρτίου του 1821.

Το πρόγραμμα του εορτασμού περιλαμβάνει ομιλίες και εκδηλώσεις σε σχολεία, καταθέσεις στεφάνων, δοξολογία και κορυφώνεται με την παρέλαση της μαθητιώσας νεολαίας και τμημάτων των ενόπλων δυνάμεων.

Το πρόγραμμα του εορτασμού στη Λάρισα, διαμορφώνεται ως εξής:

Από τις 8 το πρωί της 23ης Μαρτίου έως και τη δύση του ηλίου της 25ης Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί γενικός σημαιοστολισμός σε όλη την πόλη.

Παράλληλα, τις βραδινές ώρες της 24ης και 25ης Μαρτίου θα φωταγωγηθούν όλα τα καταστήματα του Δημοσίου, των ΟΤΑ, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των τραπεζών.

Την Τρίτη 24 Μαρτίου θα πραγματοποιηθούν εορταστικές εκδηλώσεις και ομιλίες σε σχολεία, σχολές και ιδρύματα της πόλης από εκπαιδευτικούς, αφιερωμένες στη σημασία της εθνικής επετείου. Στις 12 το μεσημέρι μαθητές, σπουδαστές, πρόσκοποι, οδηγοί, καθώς και εκπρόσωποι φορέων και συλλόγων θα αποτίσουν φόρο τιμής στο Ηρώο Πεσόντων της πόλης.

Την Τετάρτη 25 Μαρτίου, στις 7 το πρωί, θα σημάνουν χαρμόσυνα οι καμπάνες όλων των εκκλησιών με φροντίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Λαρίσης και Τυρνάβου, ενώ θα ακολουθήσει εωθινό από τη μουσική της 1ης Στρατιάς και τη Φιλαρμονική του Δήμου Λάρισας στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.

Στις 8 π.μ. θα πραγματοποιηθεί η επίσημη έπαρση της σημαίας. Στις 10:30 θα γίνει η άφιξη των επισήμων και η έναρξη της δοξολογίας στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλίου, στην οποία θα χοροστατήσει ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου κ. Ιερώνυμος. Μετά το πέρας της δοξολογίας, εντός του ναού, τον πανηγυρικό της ημέρας θα εκφωνήσει η διευθύντρια του 3ου Νηπιαγωγείου Λάρισας κ. Μαρία Λέτσιου.

Στις 11 το πρωί θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση στο Ηρώο της πόλης και θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων από πολιτικές και στρατιωτικές αρχές, εφεδροπολεμιστικές οργανώσεις, εκπροσώπους της Εθνικής Αντίστασης και παραρτήματα αναγνωρισμένων αντιστασιακών οργανώσεων.

Οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν στις 11:30 με την παρέλαση αναπήρων πολέμου, αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης, τμημάτων του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, μαθητών, προσκόπων, οδηγών, πολιτιστικών συλλόγων και τμημάτων των Ενόπλων Δυνάμεων.