Η Λίτσα Λιακούλη για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων της UNESCO

Η ομόφωνη απόφαση της 48ης Συνόδου της Επιτροπής Παγκόσμιας Κληρονομιάς για την ένταξη του Ολύμπου στον Κατάλογο Μνημείων της UNESCO ως Μικτού Μνημείου (Φύσης και Πολιτισμού) αποτελεί μια ιστορική στιγμή εθνικής υπερηφάνειας και μια βαθιά δικαίωση για τη Θεσσαλία και ολόκληρη την Ελλάδα.

Η Βουλευτής Λάρισας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ευαγγελία Λιακούλη, η οποία, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, πρωτοστάτησε στην εθνική αυτή προσπάθεια, συνδέοντας την κοινοβουλευτική πίεση με την κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, δήλωσε τα εξής:

«Η σημερινή ομόφωνη απόφαση της UNESCO σφραγίζει με τον πιο πανηγυρικό τρόπο μια μακρά, επίμονη και δίκαιη προσπάθεια. Το παγκόσμιο σύμβολο της μυθολογίας και της απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς, ο Ολύμπος, παίρνει πλέον και επίσημα τη θέση που του ανήκει : στην παγκόσμια πολιτιστική και περιβαλλοντική κορυφή. Νιώθω βαθιά συγκίνηση για όλους τους κοινούς μας αγώνες. Από την πρώτη στιγμή, δώσαμε αυτή τη μάχη μαζί – προσωπικά στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή, τον Νοέμβριο του 2024, όταν ζήτησα επιτακτικά από την κυβέρνηση και τον Μόνιμο Αντιπρόσωπο της Ελλάδας στην UNESCO, Γιώργο Κουμουτσάκο, “να βγει τώρα από το συρτάρι ο φάκελος του Ολύμπου”. Οταν στα 20χρονα του Παραρτήματος της Λάρισας, τόνισα τον κοινό μας, μεγάλο και αδιαπραγμάτευτο σκοπό, όπως και στις δημόσιες τοποθετήσεις μου, ομιλίες , ερωτήσεις και πάνελ. Όμως, αυτή η νίκη ανήκει πάνω από όλα στους αγώνες των κατοίκων του Νομού μας, στους ανθρώπους της Θεσσαλίας, της Λαρισας και της Ελασσόνας. Ανήκει στο Ελληνικό και στο τοπικό Παράρτημα της UNESCO και σε όλους όσοι πιστέψαμε ακράδαντα σε αυτόν τον μεγάλο στόχο, κόντρα σε κάθε προσπάθεια εμπορευματοποίησης του βουνού. Αποδείχθηκε στην πράξη ότι όταν παλεύεις με σχέδιο, πίστη και τεκμηρίωση, κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος.

Η διεθνής αυτή αναγνώριση, ωστόσο, δεν είναι το τέρμα. Είναι η αφετηρία.

Τώρα είναι η ώρα για το επόμενο μεγάλο βήμα. Για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης του Ολύμπου που θα μετατρέψει την περιοχή στην πραγματική αναπτυξιακή “ατμομηχανή” της χώρας και της Λάρισας. Στην καρδιά αυτού του σχεδίου βρίσκεται το όραμά μας για τη δημιουργία ενός ιστορικού, πολιτιστικού πολυχώρου. Ένα σύγχρονο Μυθολογικό Πάρκο, το οποίο με τη χρήση ψηφιακών και ψυχαγωγικών εργαλείων θα διδάσκει τη μυθολογία και τον πολιτισμό του Ολύμπου σε ολόκληρο τον κόσμο και θα δέχεται επισκέπτες, από όλο τον κόσμο.

Ήρθε η ώρα να προστατεύσουμε το μοναδικό οικοσύστημα, να αναδείξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να φέρουμε ποιοτικές υποδομές και θέσεις εργασίας για τους συντοπίτες μας.

Ήρθε η ώρα να συνδέσουμε τον Θεσσαλικό με τον Πιερικό Όλυμπο.

Σήμερα γιορτάζουμε τη δικαίωση.

Από αύριο, ξεκινάμε τη δουλειά για τον Όλυμπο του μέλλοντος».