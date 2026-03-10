Η Λίτσα Λιακούλη για την Οικία Αλεξάνδρου και την αποκάλυψη του kosmoslarissa.gr

Με δήλωσή της η Βουλευτής Λάρισας, Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας ΠΑΣΟΚ –ΚΙΝΑΛ, Ευαγγελία Λιακούλη, παρεμβαίνει στο θέμα ανακήρυξης της Οικίας Αλεξάνδρου ως διατηρητέου κτιρίου, μια αποκάλυψη του kosmoslarissa.gr. H βουλευτής επισημαίνει τα εξής :

«Σήμερα νιώθω μεγάλη συγκίνηση και βαθιά ικανοποίηση. Ο αγώνας μας για τη διάσωση ενός κομματιού της ιστορίας της Λάρισας, δικαιώνεται. Το κτίριο- Οικία Αλεξάνδρου (Παπαναστασίου και Παύλου Μελά), αναγνωρίζεται ως διατηρητέο από το ΥΠΕΝ και η αρχιτεκτονική του αξία πλέον, προστατεύεται. Με την αιτιολογική του έκθεση, το Τμήμα Διατηρητέων της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής του ΥΠΕΝ , τεκμηριώνει απόλυτα για ποιο λόγο αυτό το κτίριο πρέπει να διασωθεί, για ποιο λόγο η αξία του είναι ιστορική, για ποιο λόγο η διατήρησή του είναι καθήκον της πόλης. Παράλληλα, ορίζει ότι «…απαγορεύεται κάθε αφαίρεση, αλλοίωση ή καταστροφή των αρχιτεκτονικών, καλλιτεχνικών και διακοσμητικών στοιχείων του κτιρίου, επιτρέπονται μόνο εργασίες επισκευής, ενίσχυσης του φέροντος οργανισμού και εκσυγχρονισμού εγκαταστάσεων, εφόσον δεν αλλοιώνεται ο αρχιτεκτονικός χαρακτήρας του, απαγορεύεται η τοποθέτηση φωτεινών επιγραφών και διαφημίσεων, παρά μόνο μικρών ενημερωτικών επιγραφών για τη χρήση του χώρου, ενώ για οποιαδήποτε επέμβαση στο εσωτερικό ή εξωτερικό του κτιρίου απαιτείται έγκριση του αρμόδιου Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής..» .

Πρόκειται για μια σημαντική νίκη για την πόλη μας, για την πολιτιστική μας κληρονομιά και για όλους όσοι πιστεύουμε ότι η ιστορία ενός τόπου δεν μπορεί απλώς …να κατεδαφίζεται!

Από την πρώτη στιγμή δώσαμε τη μάχη μαζί με αρχιτέκτονες και μηχανικούς της πόλης, με το Σύλλογο Αρχιτεκτόνων και το ΤΕΕ Κεντρικής και Δυτικής Θεσσαλίας, μιλήσαμε δυνατά, παρά τα μηνύματα που μας έστελναν … διάφορες πλευρές.

Εμείς επιμείναμε, συναντηθήκαμε, συζητήσαμε διεξοδικά και -όπως ακριβώς είχα προσωπικά καθήκον να κάνω- ανέλαβα θεσμικές πρωτοβουλίες : ζήτησα από τα αρμόδια Υπουργεία παρέμβαση και αυτοψία, απέστειλα όλο το υλικό στις υπηρεσίες, έφερα το θέμα στη Βουλή και ζήτησα από την Εισαγγελία να παρέμβει για την παράνομη αποψίλωση του κτιρίου που γινόταν μέσα στη νύχτα!

Στις 4/4/2025 το θέμα συζητήθηκε με πρωτοβουλία μου στη Βουλή, σε ζωντανή συζήτηση με την Υπουργό Πολιτισμού κ Μενδώνη, για να ξεκινήσει μια θετική εξέλιξη που αφορούσε στη διενέργεια αυτοψίας στο κτίριο, το οποίο είχε ήδη, εν κρυπτώ, αρχίσει να αποψιλώνεται!

Η κοινή αυτή προσπάθεια ανέδειξε ότι η Λάρισα δεν μπορεί να αντέξει άλλη απώλεια ιστορικών κτιρίων και τοποσήμων της.

Χάσαμε ήδη πολλά και δυστυχώς, συνεχίζουμε να χάνουμε ακόμη περισσότερα…

Όσοι τουλάχιστον πιστεύουμε στην ανάγκη προστασίας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της πόλης μας και ειδικότερα των σημαντικών κτιρίων που αποτελούν κομμάτι της ιστορικής ταυτότητας της Λάρισας, δεν μπορούμε να αδιαφορούμε ή να κλείνουμε τα μάτια σε αποφάσεις που είτε ευνοούν κάποιους, είτε επιπόλαια λαμβάνονται, με αποτέλεσμα να καταστρέφονται κτίρια-σύμβολα της πόλης.