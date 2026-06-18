Η Λιακούλη  καλεί στη Βουλή τον υπουργό Μ. Σχοινά μαζί με τους κτηνοτρόφους και τους περιφερειάρχες

Στο επίκεντρο φέρνει με νέα πρωτοβουλία της, την δραματική κατάσταση στην κτηνοτροφία και κυρίαρχο ζήτημα την στρατηγική ανασυγκρότησης του κλάδου με την ανασύσταση των κοπαδιών, η Ευαγγελία Λιακούλη, Βουλευτής Λάρισας και Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών & Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, με την συνεπικουρία του Τομεάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης του ΠΑΣΟΚ Μ. Χνάρη, καθώς και των μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου και με αίτημα να συνεδριάσει άμεση η Επιτροπή, με την παρουσία του αρμοδίου Υπουργού κ. Μ. Σχοινά, των κτηνοτρόφων, καθώς και των Περιφερειαρχών όλης της χώρας.

Ειδικότερα, στο αίτημα που κατατέθηκε από την κ. Λιακούλη και από τους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνεται ότι «η πρωτοβουλία κατάθεσης του αιτήματός μας στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, έρχεται σε συνέχεια επανειλημμένων κοινοβουλευτικών παρεμβάσεων, καθώς και συστηματικών συναντήσεων με εκπροσώπους κτηνοτροφικών συλλόγων από όλη τη χώρα».

Περαιτέρω, η Βουλευτής Λάρισας, τονίζει ότι «η υποβολή του εν λόγω αιτήματος κρίνεται επιβεβλημένη, δεδομένου ότι ο κτηνοτροφικός τομέας της χώρας, και ιδίως η αιγοπροβατοτροφία, έχει περιέλθει σε δραματική κατάσταση εξαιτίας της εξάπλωσης ζωονόσων, όπως η πανώλη, η ευλογιά και ο αφθώδης πυρετός, οι οποίες έχουν οδηγήσει τον κλάδο σε οικονομική ασφυξία και παραγωγικό αδιέξοδο».

Περαιτέρω, αναφέρεται στο αίτημα ότι η εμφάνιση των εν λόγω ζωονόσων έχει οδηγήσει στη θανάτωση μεγάλου αριθμού ζώων και, κατ’ επέκταση, στη σημαντική μείωση του ζωικού κεφαλαίου, με τις απώλειες να ανέρχονται σε περίπου 550.000 ζώα μόνο από την ευλογιά. Παράλληλα, τονίζεται ότι οι παραγωγοί αντιμετωπίζουν σοβαρά ζητήματα επιβίωσης, με μεγάλες καθυστερήσεις στην καταβολή αποζημιώσεων και έντονα προβλήματα ρευστότητας, ενώ την ίδια στιγμή καταγράφεται η απουσία ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης του κλάδου, γεγονός που δυσχεραίνει τη συστηματική αποκατάσταση των ζημιών και εντείνει τον κίνδυνο περαιτέρω εγκατάλειψης της υπαίθρου.

Η Τομεάρχης Δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, επισημαίνει ότι σκοπός της εν λόγω πρωτοβουλίας αποτελεί, η κατεπείγουσα κλήση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ενώπιον της Επιτροπής, προκειμένου να παράσχει πλήρη και τεκμηριωμένη ενημέρωση για:

Θεσμική αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης της ελληνικής αιγοπροβατοτροφίας

Ολοκληρωμένο σχέδιο ανασύστασης των απωλειών ζωικού κεφαλαίου , με καθορισμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, προσδιορισμό χρηματοδοτικών εργαλείων και επιχειρησιακή οργάνωση για την αντικατάσταση των πληγέντων κοπαδιών.

, με καθορισμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, προσδιορισμό χρηματοδοτικών εργαλείων και επιχειρησιακή οργάνωση για την αντικατάσταση των πληγέντων κοπαδιών. Άμεσες παρεμβάσεις οικονομικής ενίσχυσης των κτηνοτρόφων , μέσω επιτάχυνσης της καταβολής αποζημιώσεων και ενισχύσεων και ενίσχυσης της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεών τους.

, μέσω επιτάχυνσης της καταβολής αποζημιώσεων και ενισχύσεων και ενίσχυσης της βιωσιμότητας των εκμεταλλεύσεών τους. Στρατηγικό εθνικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση του κτηνοτροφικού τομέα, με σκοπό τη διασφάλιση της παραγωγικής συνέχειας και την αντιμετώπιση της ερημοποίησης της υπαίθρου.

Τέλος, στο πλαίσιο της συνεδρίασης κρίθηκε απόλυτα αναγκαία η κλήση προς ακρόαση εκτός από τον αρμόδιο Υπουργό, της αρμόδιας Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου, των Περιφερειαρχών, καθώς και κτηνοτροφικών συλλόγων από ολόκληρη την Ελλάδα, με σκοπό την ενημέρωση του Σώματος και την τοποθέτησή τους επί των εν λόγω ζητημάτων.