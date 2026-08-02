Η Λιακούλη στη Γιορτή Καλαμποκιού και Ακτινιδίου στο Ομόλιο Αγιάς

Στη Γιορτή Καλαμποκιού και Ακτινιδίου, που πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία του Ομολίου Αγιάς, παρευρέθηκε η Βουλευτής Λάρισας και Τομεάρχης Δικαιοσύνης, Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Ευαγγελία Λιακούλη.

Η Λαρισαία Βουλευτής συνεχάρη τον Μορφωτικό Σύλλογο Ομολίου «Μαρίνος Αντύπας», την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τον Δήμο Αγιάς, την Τοπική Κοινότητα Ομολίου, τον Δασικό και τον Αγροτικό Συνεταιρισμό, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν στη διοργάνωση της γιορτής, η οποία είναι αφιερωμένη στους ανθρώπους της παραγωγής και σε δύο σημαντικά προϊόντα της λαρισινής γης.

Ιδιαίτερη στιγμή της εκδήλωσης αποτέλεσε η βράβευση της κ. Κρυσταλίας Μακαντάση – Γκατζώνα, η οποία διετέλεσε πρόεδρος της Κοινότητας και του τοπικού Δασικού Συνεταιρισμού, ενώ υπήρξε ιδρυτικό μέλος του χορευτικού τμήματος.

Με αφορμή την παρουσία της στη γιορτή, η Ευαγγελία Λιακούλη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Γιορτή Καλαμποκιού και Ακτινιδίου αποτελεί μια έμπρακτη τιμή στους ανθρώπους που καλλιεργούν τη γη, μοχθούν καθημερινά και κρατούν ζωντανή την ύπαιθρο και την τοπική μας οικονομία.

Το καλαμπόκι και το ακτινίδιο είναι δύο προϊόντα με σημαντική παραγωγική, διατροφική και εξαγωγική αξία. Πίσω, όμως, από κάθε καρπό βρίσκεται ο καθημερινός αγώνας των παραγωγών, οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με το υψηλό κόστος παραγωγής και ενέργειας, τις χαμηλές τιμές, τη λειψυδρία, τις συνέπειες της κλιματικής κρίσης και τις μεγάλες καθυστερήσεις στις αποζημιώσεις.

Έχω φέρει επανειλημμένα στη Βουλή τα προβλήματα των παραγωγών του Ομολίου, ζητώντας την άμεση αποζημίωση των καλλιεργητών ακτινιδίου, καλαμποκιού και άλλων προϊόντων που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες “Daniel” και “Elias”. Παράλληλα, με κοινοβουλευτική μου ερώτηση ανέδειξα τη δραματική μείωση της παραγωγής καλαμποκιού στη Θεσσαλία, ζητώντας συγκεκριμένα μέτρα στήριξης.

Η Κυβέρνηση οφείλει να αφήσει πίσω τις καθυστερήσεις και τις γενικόλογες υποσχέσεις. Απαιτούνται άμεσες και δίκαιες αποζημιώσεις, μείωση του κόστους παραγωγής, σύγχρονες υποδομές και ουσιαστική στήριξη των συνεταιριστικών και εξαγωγικών προσπαθειών.

Θα συνεχίσω να βρίσκομαι σταθερά δίπλα στους παραγωγούς του Ομολίου και ολόκληρου του νομού μας, μεταφέροντας τη φωνή και τις διεκδικήσεις τους στη Βουλή. Γιατί χωρίς τους ανθρώπους της γης δεν μπορεί να υπάρξει ούτε ισχυρή τοπική οικονομία ούτε μέλλον για την ελληνική ύπαιθρο».