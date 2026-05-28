Η μαγεία του θερινού κινηματογράφου επιστρέφει από την Τρίτη 2 Ιουνίου στο Σινέ Μύλος “Μπαρμπής Βοζαλής” 

Η μαγεία του θερινού κινηματογράφου επιστρέφει και φέτος, προσκαλώντας το κοινό σε ένα ξεχωριστό κινηματογραφικό ταξίδι κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών, νέες κυκλοφορίες και ξεχωριστές ερμηνείες που υπόσχονται μοναδικές βραδιές, ο θερινός κινηματογράφος Σινέ Μύλος “Μπαρμπής Βοζαλής”, στο Μύλο του Παππά, η αγαπημένη καλοκαιρινή συνήθεια των Λαρισαίων, ανοίγει τις πόρτες του για τη θερινή περίοδο, την Τρίτη 2 Ιουνίου, στις 22:00, με την Αθλητική Δραμεντί του 2025, με τον τίτλο “ Marty Supreme”, σε σκηνοθεσία Τζος Σάφντι, με τους: Τιμοτέ Σαλαμέ, Οντέσα Άζιον, Γκουίνεθ Πάλτροου.

Οι προβολές πραγματοποιούνται από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων, σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Λάρισας.

Λίγα λόγια την ταινία.

Στη Νέα Υόρκη του 1952, ο φιλόδοξος, πεισματάρης και ευρηματικός νεαρός Μάρτι Μάουζερ δουλεύει ως πωλητής σε υποδηματοποιείο, αλλά ονειρεύεται να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στο πινγκ πονγκ. Και θα κάνει τα πάντα για να τα καταφέρει.

Η ταινία θα προβάλλεται μέχρι και το Σάββατο 6 Ιουνίου, στις 22:00 και είναι κατάλληλη για άνω των 15 ετών. Τιμή εισιτηρίου 4€.

Αναλυτικά όλο το πρόγραμμα του θερινού κινηματογράφου έχει ως εξής:

Τρίτη 02 έως Σάββατο 06 Ιουνίου | ώρα 22:00

Marty Supreme

(ΗΠΑ 2025, 150’, Αθλητική Κομεντί, Έγχρ.)

* Κατάλληλη για άνω των 15

Γενική είσοδος 4€

Δευτέρα 08 έως Σάββατο 13 Ιουνίου | 22:00

Ο Διάβολος Φοράει Prada 2 | Devil Wears Prada 2

(ΗΠΑ 2026, 119’, Κομεντί, Έγχρ.)

Γενική είσοδος 4€

Δευτέρα 15 έως Σάββατο 20 Ιουνίου | 22:00

Το Μεγαλείο | La Grazia

(Ιταλία 2025, 133’, Πολιτικό Δράμα, Έγχρ.)

* Κατάλληλη για άνω των 12

Γενική είσοδος 4€

Δευτέρα 22 έως Σάββατο 27 Ιουνίου | 22:00

Οδός Μάλαγα | Calle Málaga

(Μαρόκο 2025, 116’, Ρομαντικό Δράμα, Έγχρ.)

* Κατάλληλη για άνω των 12

Γενική είσοδος 4€

Δευτέρα 29 Ιουνίου έως Σάββατο 4 Ιουλίου | 22:00

Δυστυχώς Βρίζω | I Swear

(Ηνωμένο Βασίλειο 2025, 120’, Βιογραφική, Έγχρ.)

* Κατάλληλη για άνω των 15

Γενική είσοδος 4€

Δευτέρα 06 έως Σάββατο 11 Ιουλίου | 22:00

Άμνετ | Hamnet

(ΗΠΑ 2025, 125’, Ιστορικό Δράμα, Έγχρ.)

* Κατάλληλη για άνω των 12

Γενική είσοδος 4€

Δευτέρα 13 έως Τρίτη 14 Ιουλίου | 22:00

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ENNIO MORRICONE

ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΦΙΛΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ENNIO MORRICONE ΕΛΛΑΔΟΣ

Ο Άνθρωπος των Αστεριών | L’uomo Delle Stelle

(Ιταλία 1995, 113’, Σινεφίλ, Έγχρ.)

* Κατάλληλη για άνω των 15

Είσοδος Ελεύθερη

Τετάρτη 15 έως Πέμπτη 16 Ιουλίου | 22:00

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΑΝΟ ΧΑΤΖΗΔΑΚΙ

Αλλοίμονο στους Νέους

(Ελλάδα 1961, 89’, Κομεντί, Α/Μ)

Είσοδος Ελεύθερη

Παρασκευή 17 έως Σάββατο 18 Ιουλίου | 22:00

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΜΑΝΟ ΧΑΤΖΗΔΑΚΙ

Κάλπικη Λίρα

(Ελλάδα 1955, 130’, Κοινωνική, Α/Μ)

Είσοδος Ελεύθερη

Δευτέρα 20 έως Σάββατο 25 Ιουλίου | 22:00

Μία Μάχη μετά την Άλλη | One Battle After Another

(ΗΠΑ 2025, 161’, Δράσης, Έγχρ.)

* Κατάλληλη για άνω των 15

Γενική είσοδος 4€

Δευτέρα 27 Ιουλίου έως Σάββατο 1 Αυγούστου | 22:00

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ

Father Mother Sister Brother

(ΗΠΑ 2025, 110’, Κομεντί, Έγχρ.)

* Κατάλληλη για άνω των 12

Γενική είσοδος 4€

Δευτέρα 3 έως Σάββατο 8 Αυγούστου | 22:00

Ο Τελευταίος Βίκινγκ | Den Sidste Viking

(Δανία 2025, 168’, Κωμωδία, Έγχρ.)

* Κατάλληλη για άνω των 15

Γενική είσοδος 4€

ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟ 10 ΕΩΣ 16 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΠΡΟΒΟΛΕΣ

Δευτέρα 17 έως Σάββατο 22 Αυγούστου | 21:30

Βουγονία | Bougonia

(Ηνωμένο Βασίλειο-Ιρλανδία 2025, 118’, Θρίλερ Επιστ. Φαντασίας, Έγχρ.)

* Κατάλληλη για άνω των 15

Γενική είσοδος 4€

Δευτέρα 24 έως Σάββατο 29 Αυγούστου | 21:30

Έρωτας στη Βαρκελώνη | Mi Amiga Eva

(Ισπανία 2025, 99’, Αισθηματική Κομεντί, Έγχρ.)

* Κατάλληλη για άνω των 12

Γενική είσοδος 4€

Δευτέρα 31 Αυγούστου έως Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου | 21:30

Η Τούρτα του Προέδρου | Mamlaket Al-Qasab

(Ιράκ 2025, 105’, Δράμα, Έγχρ.)

* Κατάλληλη για άνω των 12

Γενική είσοδος 4€

Δευτέρα 7 έως Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου | 21:30

Στη Σκιά της Πορτοκαλιάς | Allly Baqi Mink

(Παλαιστίνη 2025, 146’, Δράμα, Έγχρ.)

* Κατάλληλη για άνω των 12

Γενική είσοδος 4€

Δευτέρα 14 έως Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου | 21:30

Ο Μυστικός Πράκτορας | O Agente Secreto

(Βραζιλία-Γαλλία 2025, 161’, Πολιτικό Θρίλερ, Έγχρ.)

* Κατάλληλη για άνω των 15

Γενική είσοδος 4€