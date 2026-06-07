Η μνήμη του αγίου Λουκά στον Άγιο Αχίλλιο

Την Πέμπτη 11 Ιουνίου η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη του εν αγίοις πατρός ημών Λουκά, αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως και Κριμαίας του θαυματουργού και πανηγυρίζει ο Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Αχιλλίου, σύμφωνα με το εξής πρόγραμμα:

-ΤΕΤΑΡΤΗ 10 Ιουνίου: 7.30 μ.μ. ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ αρτοκλασίας.

-ΠΕΜΠΤΗ 11 Ιουνίου: 7.00-10.00 π.μ. ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία.

-ΠΕΜΠΤΗ 11 Ιουνίου:7.00 μ.μ. ο Εσπερινός και η Παράκληση του Αγίου Λουκά (τελευταία για φέτος).



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΙΕΡΕΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΕΣ ΟΙ ΠΙΣΤΟΙ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΚΥΝΗΣΟΥΝ ΤΕΜΑΧΙΟ ΤΟΥ ΧΑΡΙΤΟΒΡΥΤΟΥ ΛΕΙΨΑΝΟΥ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ.











