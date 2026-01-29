Η μνήμη του Ολοκαυτώματος των Εβραίων ζωντανεύει σήμερα στη Λάρισα

Εκδηλώσεις μνήμης για την Εθνική Ημέρα Μνήμης των Ελλήνων Εβραίων Μαρτύρων και Ηρώων του Ολοκαυτώματος θα πραγματοποιηθούν στη Λάρισα, σήμερα, Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026, με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, στις 6 το απόγευμα στο Μνημείο Ολοκαυτώματος Ελλήνων Εβραίων Λάρισας, στην πλατεία Εβραίων Μαρτύρων Κατοχής, θα τελεστεί επιμνημόσυνη δέηση και θα ακολουθήσει κατάθεση στεφάνων από εκπροσώπους πολιτικών και στρατιωτικών αρχών, Πρεσβειών και Προξενείων, εβραϊκών οργανώσεων, φορέων και συλλόγων της πόλης. Θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή, ενώ θα ακουστεί ο Εθνικός Ύμνος από τη Φιλαρμονική του Δήμου Λαρισαίων.

Στις 7 μ.μ., στην Ιερά Συναγωγή Λάρισας «Ετς Χαγίμ», θα πραγματοποιηθεί το άναμμα των κεριών στη μνήμη των 6.000.000 Εβραίων θυμάτων του Ολοκαυτώματος.

Θα απευθύνουν χαιρετισμούς ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, ο πρόεδρος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Δαυίδ Σαλτιέλ και ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Λάρισας Μωυσής Μανουάχ.

Την κεντρική ομιλία θα πραγματοποιήσει ο ιστορικός και πολιτικός αναλυτής Αναστάσιος Καράμπαμπας. Τον συντονισμό και την καλλιτεχνική επιμέλεια έχει ο ηθοποιός Αλμπέρτο Φάις, με μουσική συνοδεία βιολιού από τη Βασιλική Κλεισιάρη. Για την είσοδο στους χώρους των εκδηλώσεων είναι απαραίτητη η επίδειξη της πρόσκλησης.

Εκδήλωση στο ΔΩΛ

Την ίδια μέρα, στις 10 το πρωί, στο Δημοτικό Ωδείο της Λάρισας, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση από μαθητές με θέμα «Η μνήμη ως διδαχή: Το ψηφιδωτό της ελπίδας. Μαθαίνοντας από το Ολοκαύτωμα για τη διαφορετικότητα, την ελευθερία και την ειρηνική συνύπαρξη».

Θα συμμετέχουν με παρουσιάσεις σε όλες τις μορφές τέχνης, μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων του Νομού Λάρισας.

Στις 12 το μεσημέρι, στην πλατεία Άννας Φρανκ, θα γίνουν καταθέσεις στεφάνων από σχολεία της Λάρισας, στην αναθηματική στήλη, στη μνήμη των 1.500.000 παιδιών θυμάτων του Ολοκαυτώματος.