Η νέα διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας – Πρόεδρος ο Τρύφων Τσάτσαρος

Κατά τη χθεσινή (8.1.2026) πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, πραγματοποιήθηκε κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 127 Κώδικα Δικηγόρων η συγκρότησή του σε σώμα ως εξής :
- Τρύφων Τσάτσαρος, Πρόεδρος
- Κυριάκος Σουλακούδης, Αντιπρόεδρος Α’
- Νικόλαος Γκανάτσιος, Αντιπρόεδρος Β’
- Βασίλειος Βράκας, Γ. Γραμματέας
- Γεώργιος Νούτσιας, Ταμίας
- Σοφία Δερπάνη, Σύμβουλος
- Στυλιανός Καλογεράς, Σύμβουλος
- Ευρυπίδης Κωνσταντίνου, Σύμβουλος
- Απόστολος Γκέκας, Σύμβουλος
- Ευάγγελος Διανελλάκης, Σύμβουλος
- Δήμητρα-Αικατερίνη Λόκα, Σύμβουλος
- Ζωή Ξηροφώτου, Σύμβουλος
- Παναγιώτης-Χρήστος Παπαλεξανδρής, Σύμβουλος
- Ανδρέας Γραμμένος, Σύμβουλος
- Αθανάσιος Σαμαράς, Σύμβουλος
Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής (από 1.1.2026 έως 31.12.2029).