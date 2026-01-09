Η νέα διοίκηση του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας – Πρόεδρος ο Τρύφων Τσάτσαρος

Κατά τη χθεσινή (8.1.2026) πρώτη συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας, πραγματοποιήθηκε κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 127 Κώδικα Δικηγόρων η συγκρότησή του σε σώμα ως εξής :

Τρύφων Τσάτσαρος, Πρόεδρος Κυριάκος Σουλακούδης, Αντιπρόεδρος Α’ Νικόλαος Γκανάτσιος, Αντιπρόεδρος Β’ Βασίλειος Βράκας, Γ. Γραμματέας Γεώργιος Νούτσιας, Ταμίας Σοφία Δερπάνη, Σύμβουλος Στυλιανός Καλογεράς, Σύμβουλος Ευρυπίδης Κωνσταντίνου, Σύμβουλος Απόστολος Γκέκας, Σύμβουλος Ευάγγελος Διανελλάκης, Σύμβουλος Δήμητρα-Αικατερίνη Λόκα, Σύμβουλος Ζωή Ξηροφώτου, Σύμβουλος Παναγιώτης-Χρήστος Παπαλεξανδρής, Σύμβουλος Ανδρέας Γραμμένος, Σύμβουλος Αθανάσιος Σαμαράς, Σύμβουλος

Η διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής (από 1.1.2026 έως 31.12.2029).