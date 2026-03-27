Η Οικία Αλεξάνδρου στο δημοτικό συμβούλιο – Το θέμα φέρνει η “Συμπαράταξη Λαρισαίων”

Nα συζητηθεί στο δημοτικό συμβούλιο το θέμα του χαρακτηρισμού της οικίας Αλεξάνδρου ως διατηρητέου κτιρίου ζητά με επιστολή του ο επικεφαλής της “Συμπαράταξης Λαρισαίων”, Δημήτρης Δεληγιάννης.

Αναλυτικά:

“Κυρία Πρόεδρε,

Η Συμπαράταξη Λαρισαίων ζητά την ένταξη στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο του θέματος που αφορά στην Οικία Αλεξάνδρου, με αφορμή τη δρομολόγηση της διαδικασίας χαρακτηρισμού της ως διατηρητέου κτιρίου.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, η Διεύθυνση Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών και Αδειοδοτήσεων (ΔΑΟΚΑ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει ήδη διαβιβάσει από 6/3 στον Δήμο Λαρισαίων την αιτιολογική έκθεση για τον χαρακτηρισμό του κτιρίου, ζητώντας την τήρηση της προβλεπόμενης διαδικασίας δημοσιοποίησης. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί την έναρξη της προβλεπόμενης διοικητικής διαδικασίας που οδηγεί στην έκδοση της σχετικής υπουργικής απόφασης. Επιπλέον, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας απαγορεύεται κάθε επέμβαση σε αυτό.

Η Οικία Αλεξάνδρου, κτίριο ηλικίας άνω των 100 ετών, έχει σημαντική ιστορική διαδρομή, που συνδέεται τόσο με την εξέλιξη της πόλης όσο και με σημαντικά γεγονότα του 20ού αιώνα. Αποτελεί, δυστυχώς, ένα από τα ελάχιστα εναπομείναντα δείγματα της παλαιότερης αστικής αρχιτεκτονικής της Λάρισας.

Δεδομένου ότι για το θέμα έχουν διατυπωθεί διαφορετικές απόψεις από αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες, αλλά και ότι υφίστανται τεκμηριωμένες παρεμβάσεις υπέρ της διατήρησης του κτιρίου από επιστημονικούς, πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς της πόλης, κρίνεται αναγκαία η συζήτηση στο ανώτατο συλλογικό όργανο του Δήμου. Την ίδια στιγμή που πολλαπλασιάζονται οι επώνυμες καταγγελίες για την συνεχιζόμενη αποψίλωση του κτιρίου.

Με αυτά τα δεδομένα, ζητούμε:

Την άμεση εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Την πλήρη ενημέρωση του Σώματος για την πορεία της διαδικασίας χαρακτηρισμού.

Τη διαμόρφωση σαφούς θέσης του Δήμου Λαρισαίων υπέρ της προστασίας και ανάδειξης της Οικίας Αλεξάνδρου. “