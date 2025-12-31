Η ΟΜΕΓΑ του ΠΟΚΕΛ πρόσφερε τρόφιμα στη “Φιλότης”

Η ΟΜΕΓΑ – Ομάδα Ενεργειακής Γυμναστικής και Ασκήσεων του ΠΟΚΕΛ – Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας προσέφερε τρόφιμα στο Φιλανθρωπικό Σωματείο «Φιλότης», προσκειμένου να στηρίξουν υλικά, οικογένειες της Λάρισας που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, για τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.

Τις προμήθειες παρέλαβε από τη «Φιλότητα» ο ταμίας Λεωνίδας Κίτσιος, ενώ τα τρόφιμα παρέδωσαν η υπεύθυνη της ΟΜΕΓΑ Μαριάνθη Φαφάνα, μέλη της ΟΜΕΓΑ, και ο πρόεδρος του ΠΟΚΕΛ Αργύρης Γιουρούκης.

Στο Σωματείο ανθρωπιστικής βοήθειας και περιβαλλοντικής δράσης «Φιλότης» δραστηριοποιούνται εθελοντές, από το 2008, με διάθεση προσφοράς κι αλληλεγγύης σε συμπολίτες, που δυσκολεύονται οικονομικά και σε πολίτες του κόσμου, με σημαντικά προβλήματα σε περιοχές όπως την Αφρική (Ουγκάντα, Τανζανία, κ.α.).

Όποιοι πολίτες και Φορείς επιθυμούν να προσφέρουν ή να συμμετάσχουν, μπορούν να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 6937221061 και στο e-mail: «filotis@gmail.com».