Η ΟΜΕΓΑ του ΠΟΚΕΛ στηρίζει και πάλι την “Φιλότης”

Η Ομάδα Ενεργειακής Γυμναστικής και Ασκήσεων ΟΜΕΓΑ του ΠΟΚΕΛ –Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών ν. Λάρισας, αντί για την καθιερωμένη προσφορά τροφίμων (Χριστούγεννα ή Πάσχα), αγόρασε λαχνούς από το φιλανθρωπικό Σωματείο «Φιλότης», για τη φιλανθρωπική αποστολή του στην Αφρική, η οποία θα γίνει το Φθινόπωρο 2026.

Το Σωματείο ανθρωπιστικής βοήθειας και περιβαλλοντικής δράσης «Φιλότης» αποτελείται μόνο από εθελοντές κι έχει διάθεση για προσφορά και αλληλεγγύη σε συμπολίτες, που βρίσκονται σε ανάγκη και σε πολίτες του κόσμου.

Συχνά πραγματοποιεί αποστολές στην Αφρική (Ουγκάντα, Τανζανία, κ.α.) από το 2008. Όσοι πολίτες και Φορείς θέλουν να συμμετάσχουν ενεργά, μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο: 6937221061 και στο e-mail: «filotis@gmail.com».