Η πίτα του ΠΟΚΕΛ για το 2026

Τα μέλη του ΔΣ και της ΕΕ του Πολιτιστικού Κέντρου Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ έκοψαν την πίτα για το 2026, στα γραφεία, στην οδό Λαπιθών.

Ο πρόεδρος Αργύρης Γιουρούκης καλωσόρισε όλους τους παρόντες κι ευχήθηκε μια δημιουργική και παραγωγική χρονιά, με δράσεις για τον πολιτισμό και την εκπαίδευση.

Στη συνέχεια έδωσε το λόγο στον αντιπεριφερειάρχη Παιδείας και Ισότητας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, Βασίλη Σίμο κι αργότερα στον πρόεδρο του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Λάρισας «Κωνσταντίνος Κούμας», Δημήτρη Παπαποστόλου, οι οποίοι ευχήθηκαν επίσης καλή χρονιά, με αρκετές δράσεις.

Το φλουρί της πίτας βρήκε η Γεωργία Γιάγκου, ενώ η ευχάριστη βραδιά έκλεισε με μια μικρή δωρεάν λαχειοφόρο για τους παρευρισκόμενους με δώρα, 3 βιβλία.

Όποιος ενδιαφέρεται να λάβει ενημέρωση για τον Σύλλογο και τις δράσεις του, μπορεί να τηλεφωνεί στον πρόεδρο ή το γραμματέα, στα τηλέφωνα 6989680706 & 6983444094.