Η Παγκόσμια Ημέρα Γης στο ΕΠΑΛ Τυρνάβου

Το ΕΠΑΛ Τυρνάβου γιόρτασε την Παγκόσμια Ημέρα Γης, με τη διευθύντρια του σχολείου Ελένη Νούλα να προσκαλεί τον Δρ Ευάγγελο Κρεμαστά (Γεωλόγος – Διδάκτωρ Γεωεπιστημών του ΑΠΘ) ο οποίος ετοίμασε μια παρουσίαση ειδικά για αυτή την Ημέρα για τη δομή και το εσωτερικό της Γης, καθώς και για τους σεισμούς.

Υπεύθυνος για την υλοποίηση της δράσης ήταν ο καθηγητής του σχολείου Αργύρης Γιουρούκης.

Στην παρουσίαση του Ευάγγελου Κρεμαστά αναλύθηκαν τα θέματα: δομή κι εσωτερικό της Γης, τμήματα και χημική σύσταση του εσωτερικού της, λιθοσφαιρικές πλάκες, παγκόσμια κατανομή, Πανγαία, ιστορική αναδρομή – Σεισμοί, αίτια, δημιουργία, σεισμικά κύματα χώρου – επιφανείας, όργανα καταγραφής σεισμών, κλίμακες αποτύπωσης σεισμικής ενέργειας, ιστορικοί σεισμοί περιοχής, τρόποι προστασίας από τους σεισμούς.

Στο τέλος, ακολούθησε συζήτηση με τους μαθητές και τις μαθήτριες του σχολείου.