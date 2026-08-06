Η παιδική παράσταση «Πολυάννα» της Κάρμεν Ρουγγέρη έρχεται στα Φάρσαλα

Μια ξεχωριστή θεατρική βραδιά για παιδιά και όλη την οικογένεια περιλαμβάνει το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Φαρσάλων.

Την ερχόμενη Τρίτη 11 Αυγούστου 2026, στις 21.30, στον εξωτερικό χώρο του Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων, η Παιδική Σκηνή της Κάρμεν Ρουγγέρη παρουσιάζει την παράσταση «Πολυάννα – Το παιχνίδι της χαράς». Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Η παράσταση, η οποία περιοδεύει το φετινό καλοκαίρι σε ανοιχτά θέατρα όλης της χώρας, βασίζεται στο γνωστό έργο της Αμερικανίδας συγγραφέα Eleanor Porter και αφηγείται την ιστορία ενός 12χρονου κοριτσιού που αντιμετωπίζει τις δυσκολίες με αισιοδοξία, καλοσύνη και πίστη στη δύναμη της χαράς.

Η Πολυάννα φτάνει μόνη σε ένα μελαγχολικό χωριό της Αμερικής, όπου οι κάτοικοι έχουν χάσει τη διάθεση να επικοινωνούν, να χαμογελούν και να ενδιαφέρονται ο ένας για τον άλλον. Με οδηγό το «παιχνίδι της χαράς», που της έμαθε ο πατέρας της, καταφέρνει σταδιακά να αλλάξει την καθημερινότητά τους και να τους βοηθήσει να κοιτάξουν τη ζωή με περισσότερη ελπίδα.

Στην ιστορία συναντώνται η αισιοδοξία με την απαισιοδοξία, η καλοσύνη με την κακία, το ενδιαφέρον με την αδιαφορία, η συγχώρηση με την εκδίκηση και η χαρά με τη θλίψη. Μέσα από τις περιπέτειες της μικρής ηρωίδας αναδεικνύονται η αξία της ευγνωμοσύνης, της φιλίας, της προσφοράς και της θετικής σκέψης.

Η παράσταση συνδυάζει παραμυθένια σκηνικά και κοστούμια, εμπνευσμένες χορογραφίες, πρωτότυπη μουσική και τραγούδια με επιρροές από country, foxtrot, rock and roll, gospel και blues.

Η Κάρμεν Ρουγγέρη σημειώνει για το έργο: «Το έργο έχει μια τόσο ενδιαφέρουσα πλοκή κι ένα τόσο όμορφο τέλος που μπορεί να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων. Κατά τη γνώμη μου είναι για όλες τις ηλικίες. Οι θησαυροί και τα μηνύματα που έχει είναι τόσα, που σίγουρα οι θεατές μας θα φύγουν πολύ πιο πλούσιοι από την παράσταση αυτή».

Η Χριστίνα Κουλουμπή αναφέρεται στη βαθιά επίδραση που είχε το έργο στη δική της ζωή, υπογραμμίζοντας ότι μέσα από την ιστορία της Πολυάννας ο θεατής αντιλαμβάνεται την αξία της ευγνωμοσύνης, τη δύναμη της καλοσύνης και την ελπίδα που βοηθά τον άνθρωπο να επιλέγει το καλό ακόμη και στις δύσκολες στιγμές.

Συντελεστές

Κείμενο: Κάρμεν Ρουγγέρη

Σκηνοθεσία: Κάρμεν Ρουγγέρη – Χριστίνα Κουλουμπή

Σκηνικά – Κοστούμια: Χριστίνα Κουλουμπή

Κίνηση – Χορογραφίες – Φωτισμοί: Πέτρος Γάλλιας

Πρωτότυπη μουσική – Video Art: Αντώνης Δελαπόρτας

Στίχοι: Ανδρέας Κουλουμπής – Κάρμεν Ρουγγέρη

Διδασκαλία τραγουδιών: Ελένη Ζιώγα

Διεύθυνση παραγωγής – Υπεύθυνη περιοδείας: Ελένη Καρτάση

Παίζουν, με αλφαβητική σειρά, οι ηθοποιοί: Αναστασία Αναγνωστοπούλου, Κώστας Ζωγραφόπουλος, Θανάσης Κορλός, Νίκος Κύρτσος, Κωνσταντίνα Λιναρδάτου, Έλενα Μιχαλάκη, Χάρης Παπαδόπουλος και Ινώ Πικιώνη.

Τρίτη 11 Αυγούστου 2026

Εξωτερικός χώρος Πολιτιστικού Κέντρου Φαρσάλων

Ώρα έναρξης: 21.30

Είσοδος ελεύθερη