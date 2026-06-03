Η Περιφέρεια Θεσσαλίας τίμησε την μνήμη των δύο αδικοχαμένων γιατρών του ΓΝΛ Τηλ. Ζαφειρίδη και Θεοδ. Χατζόπουλου

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και σεβασμού τίμησε τη μνήμη των δύο διακεκριμένων γιατρών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας (ΓΝΛ), Τηλέμαχου Ζαφειρίδη και Θεόδωρου Χατζόπουλου, οι οποίοι έχασαν άδικα τη ζωή τους στον Όλυμπο το 2021.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα της Τετάρτης στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου στη Λάρισα.

Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να αποδοθεί ο ελάχιστος φόρος τιμής σε δύο εξαίρετους επιστήμονες και ανθρώπους, που υπηρέτησαν με αυταπάρνηση το κοινωνικό σύνολο και τη δημόσια υγεία, ιδιαίτερα την εποχή της πανδημίας, αφήνοντας ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στην ιατρική κοινότητα και στις καρδιές των συμπολιτών μας.

(*) φωτογραφίες από tinealarissa.gr

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