Η Περιφέρεια Θεσσαλίας χρηματοδοτεί παρεμβάσεις προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρίες στις κατοικίες τους

Ξεκινά την Δευτέρα 15 Ιουνίου η υποβολή αιτήσεων των ενδιαφερομένων

Δ. Κουρέτας: Είμαστε η πρώτη Περιφέρεια σε πανελλαδικό επίπεδο που υλοποιεί το πρόγραμμα, που στόχο έχει την βελτίωση της καθημερινότητας ατόμων με κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες

Με σαφή προσανατολισμό στην πολιτική κοινωνικής συνοχής και συμπερίληψης, η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλαίσιο των δράσεών της δημιουργεί τις προϋποθέσεις για μια κοινωνία περισσότερο προσβάσιμη, λειτουργική και ανθρώπινη για όλους. Υπό αυτό το πρίσμα προχωρά σε ένα πιλοτικό πρόγραμμα για την ανεξάρτητη διαβίωση ατόμων με αναπηρία μέσω παρεμβάσεων προσβασιμότητας στις κατοικίες τους.

Δημ. Κουρέτας

Σύμφωνα με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα «βασικός στόχος του προγράμματος είναι η βελτίωση της καθημερινότητας ατόμων με κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες μέσω παρεμβάσεων στις κύριες κατοικίες τους. Με το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα η Περιφέρεια Θεσσαλίας στοχεύει ουσιαστικά στην προσβασιμότητα και στην ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών στην κοινωνική και καθημερινή ζωή. Το πρόγραμμα συνιστά δομικό στοιχείο της ολοκληρωμένης κοινωνικής πολιτικής της Περιφέρειας Θεσσαλίας με στόχο την προαγωγή της αξιοπρέπειας, της αυτονομίας και της ποιότητα ζωής των ατόμων με αναπηρία. Πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα αναφορικά με την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης, της ισότιμης συμμετοχής και της αυτόνομης διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία».

Σημειωτέον, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, είναι η πρώτη Περιφέρεια σε πανελλαδικό επίπεδο, που προχωρά στην υλοποίηση του εν λόγω πιλοτικού προγράμματος, που στόχο έχει την βελτίωση της καθημερινότητας ατόμων με κινητικές και αισθητηριακές αναπηρίες μέσω παρεμβάσεων στις κύριες κατοικίες τους.

Ανδρ. Κομήτσα

Πληροφορίες για το πρόγραμμα έδωσε στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παραχωρήθηκε σήμερα στο Διοικητήριο της Περιφέρειας στη Λάρισα, η Αντιπεριφερειάρχης Πρόνοιας κ. Ανδριάννα Κομήτσα, σημειώνοντας τα εξής: Το πιλοτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Δράσεις για την Ανεξάρτητη Διαβίωση Ατόμων με Αναπηρία μέσα από τεχνικές παρεμβάσεις Προσβασιμότητας στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», έχει ως στόχο την εξάλειψη καθημερινών εμποδίων και η διασφάλιση συνθηκών ανεξάρτητης διαβίωσης μέσα στην κατοικία, σύμφωνα με τις προβλέψεις της εθνικής και διεθνούς νομοθεσίας περί προσβασιμότητας». Εξέφρασε δε θερμές ευχαριστίες σε όλους τους συντελεστές του Προγράμματος, σε όλους τους ανθρώπους της Περιφέρειας.

Στ. Πάικος

«Θερμά συγχαρητήρια προς τον Περιφερειάρχη Δ. Κουρέτα, για την αξιέπαινη πρωτοβουλία του», τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Πανθεσσαλικού Συλλόγου ΑμεΑ Στέφανος Πάικος, ο οποίος μίλησε εξίσου με θερμά λόγια για το προσωπικό της Περιφέρειας.

Να σημειωθεί ότι από πλευράς προσωπικού της Περιφέρειας, ήταν ο γενικός διευθυντής Υγείας Χάρης Καρακώστας και η διευθύντρια Κοινωνικής Μέριμνας Δέσποινα Μάντζαρη.

Επίσης, παρόντες στη διάρκεια της παρουσίασης του πιλοτικού προγράμματος ήταν οι Αντιπεριφερειάρχες Γαλλιού Μαρία, Σουλούκος Σωτήρης, Τσέτσιλας Δημήτρης, Αδαμοπούλου Νατάσα, Γκουρουμπίνος Χρήστος, Αναστασίου Ιωάννης, Λαμπρινίδης Φώτης, Σίμος Βασίλης.

Το πρόγραμμα

Το πιλοτικό πρόγραμμα αφορά ήπιες τεχνικές παρεμβάσεις προσαρμογής κατοικιών, ώστε τα άτομα με αναπηρία να μπορούν να διαβιούν με μεγαλύτερη ασφάλεια, αυτονομία και λειτουργικότητα στο οικιακό τους περιβάλλον. Οι παρεμβάσεις απευθύνονται σε:

άτομα με κινητικές αναπηρίες,

άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες (όρασης ή ακοής),

άτομα με συνδυασμό κινητικής και αισθητηριακής αναπηρίας».

Η χρηματοδότησή του γίνεται με πόρους από το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΠΠΑ) Θεσσαλίας 2021-2025, συνολικής δαπάνης ύψους 462.800 ευρώ.

Οι παρεμβάσεις μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων:

διαμορφώσεις προσβάσεων,

τοποθέτηση ραμπών,

τεχνικά βοηθήματα μετακίνησης,

προσαρμογές λουτρών και χώρων υγιεινής,

συστήματα ειδοποίησης και υποβοήθησης για άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες,

ειδικό εξοπλισμό για ασφαλή και αυτόνομη χρήση της κατοικίας.

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν φυσικά πρόσωπα με ποσοστό αναπηρίας ίσο ή μεγαλύτερο του 67%, τα οποία διαμένουν μόνιμα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Επιλέξιμες θεωρούνται οι εξής κατηγορίες:

άτομα με κινητική αναπηρία,

άτομα με αισθητηριακή αναπηρία,

άτομα με πολλαπλή αναπηρία.

Οι κατοικίες που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα είναι:

ιδιόκτητες κύριες κατοικίες,

ενοικιαζόμενες κύριες κατοικίες,

κατοικίες όπου ο ωφελούμενος διαμένει υπό καθεστώς φιλοξενίας.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα ακίνητα να βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας και να υφίστανται νόμιμα ή να έχουν τακτοποιηθεί σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Το πρόγραμμα προβλέπει σημαντική οικονομική ενίσχυση για τους ωφελούμενους, ανάλογα με την κατηγορία αναπηρίας:

έως 12.000 ευρώ για άτομα με κινητική αναπηρία,

έως 5.000 ευρώ για άτομα με αισθητηριακή αναπηρία,

έως 14.500 ευρώ για άτομα με κινητική και αισθητηριακή αναπηρία

Η υποβολή αιτήσεων από πλευράς των ενδιαφερομένων θα γίνεται αποκλειστικά μέσα από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας www.thessaly.gov.gr και για την Α φάση θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 15/06/2026 και ώρα 08:00 με καταληκτική ημερομηνία τη Δευτέρα 06/07/2026 και ώρα 15:00. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν χρηματοδότηση.

Για περαιτέρω πληροφορίες και παροχή διευκρινίσεων σχετικά με την Πρόσκληση στους ωφελούμενους και τους νόμιμους εκπροσώπους τους θα λειτουργεί (μέσω της ιστοσελίδας της Περιφέρειας) κέντρο υποστήριξης (help desk) στο e-mail: prosvasimotita@thessaly.gov.gr, καθώς και τηλεφωνικό κέντρο υποστήριξης στα τηλέφωνα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας 2413-506.276, 190, 279, 300 και ώρες 10.00 έως 13.00. Για τεχνικά θέματα της εφαρμογής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα 2413-506.276, 190. Να σημειωθεί ότι η Πρόσκληση του πιλοτικού προγράμματος έχει δημοσιευθεί στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» ενώ είναι αναρτημένη και στην επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.