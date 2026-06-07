Η πρώτη Θεία Λειτουργία στην ανακαινισμένη Ι.Μ. Αγίων Θεοδώρων Ραψάνης

Σήμερα, Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, τελέστηκε με ιδιαίτερη κατάνυξη η πρώτη Θεία Λειτουργία στην Ιερά Μονή Αγίων Θεοδώρων Ραψάνης μετά την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης των ιστορικών τοιχογραφιών της.

Η Θεία Λειτουργία τελέστηκε από τον Ηγούμενο της Μονής, Αρχιμανδρίτη Βαρθολομαίο Μαργαριτόπουλο, στον ιστορικό ναό των Αγίων Θεοδώρων Τήρωνος και Στρατηλάτου, που αποτελεί το καθολικό της ομώνυμης μονής.

Ο ναός ανεγέρθηκε το 1778 και τοιχογραφήθηκε το 1798 από τους αγιογράφους Δαμιανό και Ιωάννη, αποτελώντας ένα σημαντικό μνημείο της πολιτιστικής και θρησκευτικής κληρονομιάς της περιοχής, που μαρτυρά την οικονομική και καλλιτεχνική ακμή των εμπορικών κέντρων του Κάτω Ολύμπου και του Κισσάβου κατά τον 18ο αιώνα.

Ο Πρόεδρος και το Διοικητικό Συμβούλιο του Μορφωτικού Συλλόγου Ραψάνης εκφράζουν τις θερμές τους ευχαριστίες προς όλους όσοι συνέβαλαν, βοήθησαν και παρευρέθηκαν στη σημερινή ιστορική ημέρα!

Ευχαριστούμε θερμά τον Περιφεριάρχη Θεσσαλίας κ.Δημήτρη Κουρέτα, τον Αρχιμανδρίτη Βαρθολομαίο,τον αντιπεριφερειάρχη κ.Δημήτρη Τσέτσιλα,την αντιπεριφερειάρχη κα.Μαρία Γαλλιού, τον γενικό επιθεωρητή Στρατού κ.Σταύρο Παπασταθόπουλο ,τον διοικητή Αστυνομίας Τεμπών Πρόδρομο Χαρισμανίση,τον πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Λάρισας Τρύφων Τσάτσαρο, τον αντιδήμαρχο Τεμπών κ. Γιώργο Νικολάου, τους Τοπικούς προέδρους και τους Προέδρους των Συλλόγων καθώς και την αρχαιολογική υπηρεσία Λάρισας που τίμησαν με την παρουσία τους την ξεχωριστή αυτή εκδήλωση!

Μετά την Θεία Λειτουργία ο Σύλλογος Γυναικών Ραψάνης και ο Μορφωτικός Σύλλογος Ραψάνης προσέφεραν καφέ και εδέσματα στους παρευρισκόμενους.