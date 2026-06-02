Η Ρένα Καραλαριώτου αποχαιρετά την Κατερίνα Ζιαζιά-Σουφλιά

Με αφορμή τον αιφνίδιο θάνατο της Κατερίνας Ζιαζιά – Σουφλιά η Γενική Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, κα Ρένα Καραλαριώτου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με βαθιά θλίψη αποχαιρετώ την Κατερίνα Ζιαζιά – Σουφλιά, μια γυναίκα που υπηρέτησε με αφοσίωση την τοπική κοινωνία και άφησε το δικό της ξεχωριστό αποτύπωμα στην Αυτοδιοίκηση και την κοινωνική προσφορά.

Η Κατερίνα υπηρέτησε με ήθος, συνέπεια και αίσθημα ευθύνης τα κοινά, προσφέροντας επί σειρά ετών πολύτιμες υπηρεσίες στον Δήμο Λαρισαίων, τόσο ως δημοτική σύμβουλος όσο και από διάφορες θέσεις ευθύνης. Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η προσφορά της από τη θέση της Διευθύντριας του Δημοτικού Γηροκομείου Λάρισας, όπου αφιερώθηκε με αγάπη, ανθρωπιά και βαθιά ευαισθησία στη φροντίδα των ηλικιωμένων συμπολιτών μας, αφήνοντας πίσω της ένα σημαντικό κοινωνικό έργο.

Θα τη θυμάμαι ως μια γυναίκα δυναμική, αγωνίστρια με ιδανικά και άποψη, με βαθιά κοινωνική ευαισθησία και γνήσιο ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο. Άνθρωπο της προσφοράς, της ευθύνης και της ανιδιοτελούς προσφοράς προς το κοινωνικό σύνολο, που κέρδιζε τον σεβασμό και την εκτίμηση όσων είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί της.

Στον αγαπητό φίλο Ηλία, στα τρία τους παιδιά και σε όλους τους οικείους της εκφράζω από καρδιάς τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια.

Κατερίνα, καλό σου ταξίδι…».