«Η Σκοτεινή Πλευρά του Φεγγαριού» με τον φακό του Τάσου Καρακούλια στον Μύλο

Την ατομική φωτογραφική έκθεση του Τάσου Καρακούλια με τίτλο «Η Σκοτεινή Πλευρά του

Φεγγαριού» εγκαινίασαν χθες Παρασκευή στον εκθεσιακό χώρο του Μύλου του Παππά, η Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων.

Η έκθεση αποτελεί ένα φωτογραφικό σχόλιο πάνω στην πόλη και τον άνθρωπο, εστιάζοντας

στις αφανείς, παραμελημένες όψεις του αστικού τοπίου ως αντανάκλαση εσωτερικών, συχνά

αποσιωπημένων, ανθρώπινων καταστάσεων. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι πίσω όψεις των πολυκατοικιών — χώροι οικείοι και ταυτόχρονα αγνοημένοι, που γίνονται αποδεκτοί χωρίς αντίσταση όχι από αδιαφορία, αλλά λόγω μιας σιωπηρής εξοικείωσης. Η φθορά, οι πρόχειρες παρεμβάσεις και οι ρωγμές λειτουργούν ως οπτικά ίχνη μιας συλλογικής εμπειρίας, αποτυπώνοντας πλευρές της ανθρώπινης ύπαρξης που συνήθως παραμένουν

στο περιθώριο.

​Ο τίτλος της έκθεσης αξιοποιεί τον συμβολισμό του φεγγαριού για να υπογραμμίσει αυτή τη

διττότητα. Όπως το φεγγάρι αποκαλύπτει μόνο τη φωτισμένη του πλευρά, αφήνοντας την

άλλη αθέατη αλλά υπαρκτή, έτσι και η πόλη — και ο άνθρωπος — συγκροτούνται τόσο από

το ορατό όσο και από το κρυμμένο. Η έκθεση προτείνει μια ανάγνωση της αστικής

πραγματικότητας όπου το παραγνωρισμένο δεν αποτελεί εξαίρεση, αλλά αναπόσπαστο

στοιχείο της ταυτότητάς της.

Πολυάριθμοι ήταν οι επισκέπτες της έκθεσης που γέμισαν τον χώρο του Μύλου. Το κοινό ένθερμο και έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον για τα έργα του καλλιτέχνη.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 23 Ιανουαρίου 2026 και θα είναι επισκέψιμη από Δευτέρα έως

Σάββατο, 10:00–22:00 (Κυριακή κλειστά).

Βασίλης Τσουλούφης, kosmoslarissa.gr