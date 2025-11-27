Η “Συμπαράταξη Λαρισαίων” αποχαιρετά τον Θωμά Μπεχλιβάνη

H “Συμπαράταξη Λαρισαίων” σε ανακοίνωσή της αποχαιρετά τη μνήμη του Θωμά Μπεχλιβάνη.

Αναλυτικά:

”Το Τμήμα Πολιτισμού της ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ με βαθιά θλίψη αποχαιρετά τον συνοδοιπόρο Θωμά Μπεχλιβάνη, έναν άνθρωπο του πνεύματος, των γραμμάτων και της τέχνης, που άφησε το αποτύπωμά του στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό της πόλης μας .

Εκπαιδευτικός , διδάκτορας , συγγραφέας με προοδευτικές απόψεις, με ενεργό συμμετοχή στα κοινά, έχει τη δική του συνεισφορά, στο δημόσιο λόγο, την ποίηση, την λογοτεχνία και το θέατρο.

Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Θεσσαλικού Θεάτρου από το 2014 έως το 2018 καθώς και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. από το 2019 έως το 2020 ως εκπρόσωπος της ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ.

Με ήθος ,συνέπεια στις δημοκρατικές του απόψεις ,παράδειγμα ανθρώπου της προσφοράς στα κοινά, αλλά και της αφοσίωσης στο εκπαιδευτικό του έργο με βαθιά πίστη στην δύναμη της γνώσης και της φιλομάθειας .

Το Τμήμα Πολιτισμού της ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια και εύχεται δύναμη στην σύζυγό του Σοφία τον γιο του Αντώνη τους συγγενείς και τους συνοδοιπόρους του .”