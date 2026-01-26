Η “Συμπαράταξη Λαρισαίων” για την τραγωδία στη Βιολάντα

Σε ανακοίνωση της Συμπαράταξης Λαρισαίων αναφέρονται τα εξής:

“Η τραγωδία στο εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας «Βιολάντα» συγκλονίζει τη Θεσσαλία, τη Λάρισα και ολόκληρη τη χώρα.

Οι εικόνες ολοκληρωτικής καταστροφής είναι σοκαριστικές. Όμως καμία εικόνα δεν μπορεί να αποδώσει το μέγεθος της απώλειας μπροστά στο ανθρώπινο δράμα.

Πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους, αφήνοντας πίσω οικογένειες, συναδέλφους και μια κοινωνία βυθισμένη στο πένθος.

Σε στιγμές όπως αυτή, το πρώτο και αδιαπραγμάτευτο χρέος είναι ο σεβασμός στη μνήμη των θυμάτων και η έμπρακτη συμπαράσταση στις οικογένειές τους.

Η διερεύνηση των αιτιών της τραγωδίας οφείλει να γίνει άμεσα και σε βάθος.

Η Συμπαράταξη Λαρισαίων εκφράζει τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων.”