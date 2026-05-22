Η “Συμπαράταξη Λαρισαίων” για τον Κουκλοθίασο ΤΙΡΙΤΟΜΠΑ: Οι πολιτικές αποφάσεις έχουν ευθύνη

Σε ανακοίνωση της “Συμπαράταξη Λαρισαίων” για μη ανανέωση της σύμβασης της υπεύθυνης του Δημοτικού Κουκλοθιάσου ΤΙΡΙΤΟΜΠΑ , αναφέρονται τα εξής:

“Η ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής για τη μη ανανέωση της σύμβασης της υπεύθυνης του Δημοτικού Κουκλοθιάσου ΤΙΡΙΤΟΜΠΑ γεννά εύλογα ερωτήματα όχι μόνο για την ίδια την απόφαση, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται να παρουσιαστεί.

Όταν μια Δημοτική Αρχή λαμβάνει πολιτικές αποφάσεις, οφείλει να αναλαμβάνει και την ευθύνη τους. Πόσο μάλλον όταν αυτές αφορούν θεσμούς πολιτισμού, ανθρώπους με μακρά προσφορά στη φυσιογνωμία της πόλης. Η Δημοτική Αρχή Μαμάκου δεν μπορεί να συνεχίσει να κρύβεται πίσω από «υπηρεσίες» ή διοικητικές διατυπώσεις. Ο Δήμαρχος και οι αρμόδιοι αντιδήμαρχοι δεν είναι «ανεύθυνοι άρχοντες».

Με δεδομένη τη λήξη της συνεργασίας, αισθανόμαστε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε τη Φωτεινή Καλούδη για τα 12 χρόνια προσφοράς της στο ΤΙΡΙΤΟΜΠΑ και στο Μουσείο Κούκλας.

Για το γέλιο, το παραμύθι και το όνειρο που χάρισε στα παιδιά της πόλης μας.

Ευχαριστούμε, Φωτεινή.”