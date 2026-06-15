Η συναυλία του καλοκαιριού «ΚΟΥΠΕΣ LIVE» στην Ελασσόνα

Η Ελασσόνα υποδέχεται το δημοφιλές συγκρότημα «ΚΟΥΠΕΣ The Band» την Παρασκευή 19 Ιουνίου, στις 21:30, στην πλατεία Ποντιακού Ελληνισμού. Πρόκειται για μια εκρηκτική συναυλία που αναμένεται να ξεσηκώσει το κοινό της πόλης αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Οι «Κούπες» είναι ένα δυναμικό ελληνόφωνο ροκ συγκρότημα από την Καστοριά, που ξεκίνησε την πορεία του το 2017. Η εξαμελής μπάντα ξεχωρίζει για τον ιδιαίτερο ήχο της, ο οποίος παντρεύει αριστοτεχνικά τις σύγχρονες ροκ ενορχηστρώσεις με την ελληνική μουσική παράδοση.

Στα κομμάτια τους, οι ηλεκτρικές κιθάρες, το μπάσο και τα τύμπανα ενώνονται με το κλαρίνο και την γκάιντα. Έχοντας στο ενεργητικό τους τρία άλμπουμ, σημαντικές συνεργασίες και έντονη παρουσία σε μεγάλα φεστιβάλ, υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη αστείρευτη ενέργεια.

Η συναυλία εντάσσεται στο πλαίσιο των τριήμερων εκδηλώσεων του Δήμου Ελασσόνας με τίτλο «Ημέρες Περιβάλλοντος».

Το παράλληλο πρόγραμμα της Παρασκευής 19 Ιουνίου περιλαμβάνει:

Αίθριος χώρος Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ελασσόνας (Ώρα έναρξης: 19:00)

Καλλιτεχνικό και ψυχαγωγικό εργαστήρι για το περιβάλλον, με τη συμμετοχή των ΚΔΑΠ «Δημιουργικά Παιδιά», «Παιχνιδιομάθηση» και «Το Δέντρο της Έμπνευσης».

Μουσικό εργαστήρι «Το τραγούδι της Γης» με τη μαέστρο Ευλαμπία Ντούλα. Τα παιδιά θα δημιουργήσουν τα δικά τους τραγούδια για τον πλανήτη μέσα από τη φωνή, το σώμα και την ομαδική έκφραση.

Δράση φιλαναγνωσίας και μουσικής εκπαίδευσης, που συνδυάζει το βιβλίο, τη γνώση και τη μουσική μέσα από βιωματικές δραστηριότητες.

Κεντρική Πλατεία Τσαριτσάνης (Ώρα έναρξης: 19:00)

Καλλιτεχνικό και ψυχαγωγικό εργαστήρι για το περιβάλλον, με τη συμμετοχή του ΚΔΑΠ «Αστερόσκονη».

Η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις είναι ελεύθερη για το κοινό.