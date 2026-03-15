Η Σόνια Θεοδωρίδου στο Μουσικότροπο

Το Φεστιβάλ Μουσικότροπο συνεχίζει το ταξίδι του με μια ξεχωριστή μουσική βραδιά υψηλής αισθητικής, φιλοξενώντας μια από τις σημαντικότερες Ελληνίδες λυρικές ερμηνεύτριες της διεθνούς σκηνής, το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, στις 20:30, στην Αίθουσα Συναυλιών του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας.

Το Φεστιβάλ Μουσικότροπο διοργανώνουν η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας.

Η σπουδαία σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου, μαζί με το Plaza Ensemble, παρουσιάζουν το πρόγραμμα «Από τα tangos στα fados», μια συναυλία που γεφυρώνει δύο από τα πιο εκφραστικά μουσικά σύμπαντα του κόσμου: το αργεντίνικο tango και το πορτογαλικό fado.

Πρόκειται για μια συναρπαστική μουσική συνομιλία ανάμεσα σε δύο παραδόσεις που, παρότι γεννήθηκαν σε διαφορετικές άκρες του κόσμου, μοιράζονται το ίδιο έντονο συναίσθημα, την ίδια βαθιά μελαγχολία και την ίδια εκρηκτική δύναμη έκφρασης. Από τον έντονο ρυθμό, τον αισθησιασμό και το πάθος του tango έως τον λυρισμό και την ποιητική νοσταλγία του fado, η συναυλία ξεδιπλώνει έναν κόσμο γεμάτο συγκίνηση, μνήμη και μουσική δραματουργία.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τραγούδια και οργανικά έργα του κλασικού και του nuevo tango, με συνθέσεις των εμβληματικών Αργεντίνων δημιουργών Carlos Gardel και Astor Piazzolla, αλλά και τραγούδια που καθιέρωσε η μεγάλη ιέρεια του πορτογαλικού fado Amália Rodrigues, καθώς και μουσικές που συνομιλούν με το πνεύμα του tango μέσα από τη διεθνή και ελληνική μουσική δημιουργία.

Μελωδίες όπως τα Adiós Nonino, Oblivion, Por una cabeza, Vuelvo al Sur, αλλά και τα βαθιά συναισθηματικά fados της πορτογαλικής παράδοσης συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο πάθος, νοσταλγία και δραματική ένταση, όπου η μουσική γίνεται γέφυρα ανάμεσα σε πολιτισμούς, πόλεις και εποχές.

Σόνια Θεοδωρίδου

Η Σόνια Θεοδωρίδου είναι μία από τις σημαντικότερες Ελληνίδες σοπράνο με διεθνή καριέρα. Σπούδασε στο Εθνικό Ωδείο «Μανώλης Καλομοίρης» και συνέχισε τις σπουδές της στη Μουσική Ακαδημία της Κολωνίας και στο Λονδίνο με τη Vera Rosza, έχοντας λάβει την υποτροφία «Μαρία Κάλλας». Έχει εμφανιστεί σε μερικά από τα σημαντικότερα λυρικά θέατρα της Ευρώπης, όπως η Όπερα της Φρανκφούρτης, η Κρατική Όπερα του Βερολίνου και του Αμβούργου, το Théâtre Châtelet στο Παρίσι, το Teatro La Fenice της Βενετίας, καθώς και σε μεγάλα μουσικά κέντρα όπως το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, το Ηρώδειο και τα αρχαία θέατρα της Επιδαύρου και των Δελφών.

Έχει συνεργαστεί με κορυφαίους μαέστρους όπως οι Zubin Mehta, Sir Neville Marriner, Antonio Pappano, Christoph von Dohnányi, András Schiff και πολλοί άλλοι. Το ρεπερτόριό της εκτείνεται από τη μεγάλη όπερα έως το τραγούδι, τη σύγχρονη μουσική και τις διεθνείς μουσικές παραδόσεις.

Plaza Ensemble

Το Plaza Ensemble, που ιδρύθηκε το 2004, αποτελείται από τους μουσικούς

Θανάσης Μπιλιλής (πιάνο),

Άκη Αρχοντής (βιολί),

Κώστας Τσούγκρας (ακορντεόν) και

Γιάννη Πολυμενέρη (κοντραμπάσο, κιθάρα, μαντολίνο).

Τα μέλη του έχουν σπουδάσει μουσική σε σημαντικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού και έχουν αναπτύξει ένα ευρύ ρεπερτόριο που περιλαμβάνει μουσική από τον διεθνή κινηματογράφο, nuevo tango, fado, ελληνικό έντεχνο τραγούδι και σύγχρονο αυτοσχεδιασμό. Έχουν εμφανιστεί σε σημαντικούς χώρους όπως το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και Θεσσαλονίκης, το Μουσείο Μπενάκη, το Ίδρυμα Κακογιάννη και σε διεθνή φεστιβάλ.

Η συνάντηση της Σόνιας Θεοδωρίδου με το Plaza Ensemble δημιουργεί μια ιδιαίτερη μουσική ατμόσφαιρα, όπου η λυρική φωνή συναντά τον εκφραστικό κόσμο του tango και του fado σε μια συναυλία που υπόσχεται έντονες συγκινήσεις και μια εμπειρία σπάνια για το κοινό.

Συντελεστές

Σόνια Θεοδωρίδου – σοπράνο

Plaza Ensemble

Θανάσης Μπιλιλής – πιάνο

Άκης Αρχοντής – βιολί

Κώστας Τσούγκρας – ακορντεόν

Γιάννης Πολυμενέρης – κοντραμπάσο, κιθάρα, μαντολίνο

Τιμή εισιτηρίου

Κανονικό:12€

Μειωμένο:10€

Αγορά εισιτηρίων

Η προπώληση πραγματοποιείται:

• ηλεκτρονικά μέσω του συνδέσμου

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/sonia-theodoridou-plaza-ensemble

• στο κατάστημα Public (Κούμα 5, Λάρισα)