Η ταινία δράσης  «Μια μάχη μετά την άλλη» στον Θερινό Κινηματογράφο Σινέ Μύλος “Μπαρμπής Βοζαλής”

Με την ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον «Μια μάχη μετά την άλλη» συνεχίζονται οι προβολές στον θερινό κινηματογράφο Σινέ Μύλος «Μπαρμπής Βοζαλής», στον Μύλο του Παππά, που διοργανώνει η Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων σε συνεργασία με την Κινηματογραφική Λέσχη Λάρισας.

Από τη Δευτέρα 20 έως και το Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 22:00, οι βραβευμένοι με Όσκαρ Λεονάρντο Ντι Κάπριο και Σον Πεν πρωταγωνιστούν στη νέα ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, μια παραγωγή που συνδυάζει τη δράση με τη σάτιρα και τον πολιτικό σχολιασμό.

Λίγα λόγια για την ταινία

Πρώην μέλος ένοπλης επαναστατικής οργάνωσης, ο Μπομπ ζει πλέον με ψεύτικη ταυτότητα, μεγαλώνοντας μόνος του την έφηβη κόρη του. Αλλά το παρελθόν του, με τη μορφή του μιλιταριστή συνταγματάρχη Λόκτζο, θα επιστρέψει με απειλητικές διαθέσεις.

Σκηνοθεσία Πολ Τόμας Άντερσον

Πρωταγωνιστούν: Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Σον Πεν, Μπενίσιο Ντελ Τόρο, Τεγιάνα Τέιλορ, Ρετζίνα Χολ

Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ

Η ταινία είναι κατάλληλη για άνω των 15 ετών