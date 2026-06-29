Η Τεχνητή Νοημοσύνη στο τραπέζι της διακυβέρνησης – Η εκδήλωση στη Λάρισα του Θωμά Παπαλιάγκα

Η Τεχνητή Νοημοσύνη και οι επιπτώσεις της στη διακυβέρνηση, την οικονομία, την εργασία και την κοινωνία βρέθηκαν στο επίκεντρο της εκδήλωσης που διοργάνωσε σήμερα στη Λάρισα ο δικηγόρος και αναπληρωτής Τομεάρχης Θεσμών και Διαφάνειας του ΠΑΣΟΚ, Θωμάς Παπαλιάγκας.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Joist Innovation Space ανοίγοντας έναν ουσιαστικό δημόσιο διάλογο γύρω από τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργεί η ραγδαία ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Κεντρικός προσκεκλημένος ήταν ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νίκος Παπανδρέου, ο οποίος ανέπτυξε τις ευρωπαϊκές διαστάσεις της τεχνολογικής μετάβασης, ενώ στο πάνελ συμμετείχαν εκπρόσωποι της πολιτικής, της αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας και της τεχνολογίας, προσφέροντας μια πολυδιάστατη προσέγγιση του θέματος.

Συμμετείχαν επίσης ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, η πολιτικός επιστήμων και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου ΠΑΣΟΚ Μάρα Κουκουδάκη, ο γιατρός και πρώην βουλευτής Κώστας Μπαργιώτας και ο πολιτικός αναλυτής Δημήτρης Κατσαντώνης.

Παρεμβάσεις έγιναν από τον επικεφαλής Ανάπτυξης Λογισμικού και ιδρυτή Νεοφυούς Εταιρείας Βαγγέλη Λώλο (Software Engineering Lead & Startup Founder), τον γιατρό και επικεφαλής αντιπολίτευσης στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Χρήστο Παπαστεργίου, τον χημικό και επικεφαλής της αντιπολίτευσης στον Δήμο Καρδίτσας Γιάννη Γεννάδιο και τον δικηγόρο, μέλος ΚΠΕ ΠΑΣΟΚ, Άρη Μερεντίτη.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στον τρόπο με τον οποίο η Τεχνητή Νοημοσύνη επηρεάζει τη δημόσια διοίκηση, την παραγωγική διαδικασία, την ανθεκτικότητα των θεσμών, την αγορά εργασίας και την εκπαίδευση, αναδεικνύοντας τόσο τις δυνατότητες όσο και τα ζητήματα που ανακύπτουν σε επίπεδο δημοκρατίας, διαφάνειας και λογοδοσίας.

(*) φωτογραφίες στο tinealarissa.gr

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