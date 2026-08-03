Η «Τζένη Τζένη» απόψε στην… μεγάλη οθόνη της πλατείας Δημαρχείου των Φαρσάλων

Μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά περιλαμβάνει απόψε, Δευτέρα 3 Αυγούστου, το πρόγραμμα των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Φαρσάλων, με την προβολή της αγαπημένης ταινίας «Τζένη Τζένη» στην πλατεία Δημαρχείου.

Η προβολή θα αρχίσει στις 22:00, με το κοινό να έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει την ταινία της Finos Film στο λευκό πανί, σε νέα ψηφιοποιημένη έκδοση.

Η φετινή προβολή πραγματοποιείται με αφορμή τη συμπλήρωση 60 χρόνων από την πρεμιέρα της ταινίας στους κινηματογράφους και 100 χρόνων από τη γέννηση του Κώστα Πρετεντέρη, ενός από τους δύο σεναριογράφους της.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντίνος Δημόπουλος, ενώ στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται η Τζένη Καρέζη, σε μία από τις γνωστότερες και εμπορικότερα επιτυχημένες ταινίες της καριέρας της.

Η «Τζένη Τζένη» επιστρέφει για μία μοναδική προβολή, μεταφέροντας στην πλατεία Δημαρχείου το χρώμα, τη μουσική και την ατμόσφαιρα της χρυσής εποχής του ελληνικού κινηματογράφου.

Το κινηματογραφικό αφιέρωμα του Δήμου Φαρσάλων στη Finos Film συνεχίζεται αύριο, Τρίτη 4 Αυγούστου, στις 22:00, στην πλατεία των Χαλκιάδων, με την ταινία «Ούτε γάτα ούτε ζημιά». Η επόμενη προβολή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου, την ίδια ώρα, στην πλατεία του Ευυδρίου, με την αγαπημένη ελληνική ταινία «Υπάρχει και φιλότιμο».