“Η Τζούλι Μένει Σιωπηλή”: Μία ταινία για τη γυναικεία κακοποίηση και τις συνέπειές της στο Χατζηγιάννειο

Ένα ευαίσθητο θέμα, αυτό της γυναικείας κακοποίησης και τις συνέπειές της, πραγματεύεται η ταινία του Βέλγου Λεονάρντο βαν Ντάιλ με τον τίτλο “Η Τζούλι Μένει Σιωπηλή”, που θα προβληθεί τη Δευτέρα 27 και την Τρίτη 28 Απριλίου και ώρες 19:00 & 21:30, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Λαρισαίων και την Κινηματογραφική Λέσχη Λάρισας

Λίγα λόγια για την ταινία: Η νεαρή Τζούλι είναι μια ταλαντούχα τενίστρια, η οποία έχει οργανώσει τη ζωή της γύρω από το άθλημα που αγαπά. Όταν ο προπονητής της βρίσκεται υπό έρευνα για τη συμπεριφορά του απέναντι στις αθλήτριες του και τίθεται σε διαθεσιμότητα, όλοι οι συναθλητές της ενθαρρύνονται να μιλήσουν. Η Τζούλι, ωστόσο, αποφασίζει να μείνει σιωπηλή.

Σκηνοθεσία: Λεονάρντο Βαν Ντελ

Πρωταγωνιστούν: Πιέρ Ζερβέ, Τέσα Βαν Ντεν Μπρεκ, Λοράν Καρόν

Τιμή εισιτηρίου: 4 ευρώ

Η ταινία είναι κατάλληλη για νέους άνω των 12 ετών