Η Τιμία Χείρα του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου στον ‘Αγιο Αχίλλιο

Τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Αχιλλίου, ο Λαρισαϊκός λαός, με επικεφαλής τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Λαρίσης και Τυρνάβου, κ. Ιερώνυμο, θα υποδεχτεί την Τιμία δεξιά Χείρα του Μεγάλου Βασιλείου, του σπουδαίου Οικουμενικού Διδασκάλου της Εκκλησίας μας, που ως πολύτιμος θησαυρός φυλάσσεται στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος και πολλές φορές ευωδιάζει στέλνοντας ποικίλα μηνύματα…

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

1η ημέρα, Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026

-6.00 μμ: Υποδοχή Τιμίας Χειρός Μεγάλου Βασιλείου στην Πλατεία Αλόγου.

-6.15μμ: Δοξολογία επί τη Υποδοχή – Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου κ.Ιερωνύμου.

-9.00 μμ: Ιερά Αγρυπνία, όπου θα ψάλλει ο χορός ιεροψαλτών Νίκαιας του Πρωτοψάλτη κ.Θεοδώρου Ξιώνη.

2η ημέρα, Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026.

-7.30 πμ: Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

-12.00 μ.: Παράκληση Μεγάλου Βασιλείου.

-5.30μμ: Εσπερινός και Παράκληση Μεγάλου Βασιλείου

-7.00 μμ: Ομιλία π. Θεμιστοκλή Χριστοδούλου με θέμα: “Μ. Βασιλείου Λόγος προτρεπτικός για το άγιον Βάπτισμα”. (Μία πνευματική προσέγγιση για την αξία του ιερού μυστηρίου του Βαπτίσματος).

-8.00 μμ: Μικρό Απόδειπνο.

3η ημέρα, Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026.

-7.30 πμ: Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

-12.00 μ.: Παράκληση Μεγάλου Βασιλείου.

-5.30 μμ: Εσπερινός και Παράκληση Μεγάλου Βασιλείου.

-9.00 Ιερά Αγρυπνία, στην οποία θα ψάλλει χορός ιεροψαλτών.

4η ημέρα, Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026.

-7.30 πμ: Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

-12.00 μ.: Παράκληση Μεγάλου Βασιλείου.

-5.30 μμ: Εσπερινός και Παράκληση Μεγάλου Βασιλείου.

-7.00 μμ: Ομιλία Αρχιμ. Σιλουανού Πεπονάκη, Ηγουμένου της Ι.Μ.Αγίου Γεωργίου Αλιάρτου, με θέμα: “Η λήθη του Θεού και η αφύπνιση της καρδιάς” (Από την διδασκαλία του Μ. Βασιλείου).

-8.00 μμ Μικρό Απόδειπνο.

5η ημέρα, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026.

-7.30 πμ: Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

-12.00 μ.: Παράκληση Μεγάλου Βασιλείου.

-5.30 μμ: Εσπερινός και Παράκληση Μεγάλου Βασιλείου.

-7.00 μμ: Ιερό Ευχέλαιο.

-8.00 μμ: Μικρό Απόδειπνο.

6η ημέρα, Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026.

-7.30 πμ: Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

-5.30 μμ: Μέγας Εσπερινός, κατά τον οποίο θα ψάλλουν δύο χοροί της χορωδίας «ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΙ ΜΕΛΩΔΟΙ» από την Κατερίνη.

-6.30 μμ: Ομιλία π.Αθανασίου Μαρινόπουλου, Αρχιερατικού Επιτρόπου Κατερίνης, με θέμα: «Η σπουδαιότερη εντολή».

-8.00 μμ: Μικρό Απόδειπνο.

7η ημέρα, Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 (ΤΥΡΙΝΗΣ).

-7.30 πμ: Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

-5.30 μμ: Κατανυκτικός Εσπερινός της Συγχωρήσεως, χοροστατούντος του Σεβ. Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου, κ.Ιερωνύμου.

8η ημέρα, Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026.

-7.30 πμ: Όρθρος, Ώρες, Εσπερινός.

-12.00 μ.: Παράκληση Μεγάλου Βασιλείου.

-5.00 μμ: Μέγα Απόδειπνο.

-6.30 μμ: Ομιλία Αρχιμ. Νικάνορος Παπανικολάου, Ηγουμένου της Ι.Μ.Αγίας Τριάδος Σπαρμού με θέμα: «ἃ λέγετε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν, ἐπὶ ταῖς κοίταις ὑμῶν κατανύγητε» (Ψαλ. 4,5).

9η ημέρα, Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026.

-7.00 πμ: Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία, ιερουργούντος του Σεπτού μας Ποιμενάρχου, κ.Ιερωνύμου.

-12.00 μ.: Παράκληση Μεγάλου Βασιλείου.

-5.00 μμ: Μέγα Απόδειπνο.

-6.30 μμ: Αγιασμός και αναχώρηση Τιμίας Χειρός.