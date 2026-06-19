Η Φανή Χαλκιά μίλησε για την περιπέτεια του συζύγου της και το δράμα που βασανίζει την οικογένειά της

Για την περιπέτεια υγείας του συζύγου της μετά τη ρήξη ανευρύματος που υπέστη μίλησε η Φανή Χαλκιά, περιγράφοντας πως μία ημέρα έφυγε από το σπίτι τους και χαιρέτησε τα παιδιά τους, θεωρώντας πως θα τα έβλεπε ξανά σε λίγες ώρες και τελικά λείπει δυόμιση χρόνια, δίνοντας τη δική του μάχη για να επιστρέψει πίσω.

Η 47χρονη Ολυμπιονίκης έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Μαμά-δες», απόσπασμα της οποίας προβλήθηκε στο «Happy Day» την Παρασκευή 19 Ιουνίου, όπου εξηγεί πώς τα παιδιά της αντιμετώπισαν και συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν την απουσία του Λούη Καραμάνου, ο οποίος μετά από έκρηξη στο beach bar του στη Στούπα της δυτικής Μάνης, υπέστη ρήξη ανευρύσματος και βρίσκεται έκτοτε σε κέντρο αποκατάστασης.

Η Φανή Χαλκιά εξομολογήθηκε αρχικά: «Πέρα από το ότι είναι ο σύντροφός μου και είναι μία απώλεια προσωρινά πολύ σοβαρή, το σοβαρότερο όλων νομίζω είναι ότι το μεγαλύτερο “παλτό”, το τρώει ο Λούης, στη φάση που είναι. Προσπαθεί πάρα πολύ γιατί είναι πολύ δυνατός, να κάνει recovery και να έρθει πάλι και να γίνουν όλα κάπως φυσιολογικά. Μία ωραία μέρα έφυγε, είπε στα παιδιά “γεια, τα λέμε το απόγευμα” και λείπει δυόμιση χρόνια, τρία παρά».

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στο γεγονός πως κάθε φορά που φεύγει από το σπίτι, τα παιδιά της αγχώνονται και φοβούνται αν θα γυρίσει πίσω: «Καταλαβαίνεις ότι όποτε φεύγω… την ανασφάλεια που ζούνε, “τύπου θα γυρίσω πίσω”; Αυτό ήταν πάρα πολύ έντονο στην αρχή. Δηλαδή, το πρώτο εξάμηνο νομίζω φρικάρανε τελείως με το που έβγαινα απ’ το σπίτι. Και μπορεί να με παίρνανε τηλέφωνο ή να βάζανε τη μαμά μου που ήτανε σπίτι να με πάρει. Είχαν μία ανασφάλεια τρομερή, την οποία σιγά σιγά κάπως κάνουν over. Νομίζω ότι ποτέ δεν φεύγει απ’ το μυαλό τους. Το “βγαίνω απ’ την πόρτα, λέω γεια, τα λέμε σε λίγο” και καταλαβαίνεις… Είναι τεράστιο σοκ. Το οποίο είναι βίωμά τους βέβαια», είπε.

kosmoslarissa.gr (απο το protothema.gr)