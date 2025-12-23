Η χριστουγεννιάτικη γιορτή στον Παιδικό Σταθμό Μακρυχωρίου

Μέσα σε ένα ζεστό και οικογενειακό κλίμα πραγματοποιήθηκε η μικρή και λιτή χριστουγεννιάτικη γιορτή στον Παιδικό Σταθμό Μακρυχωρίου.

Στη γιορτή παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Μακρυχωρίου κα Καραπάνου – Μαγαλιού Άννα, καθώς και γονείς των παιδιών.

Τα παιδάκια τραγούδησαν με χαρά χριστουγεννιάτικα τραγούδια, γεμίζοντας τον χώρο με χαμόγελα και γιορτινή διάθεση, ενώ την όμορφη εκδήλωση ολοκλήρωσε η άφιξη του Άγιου Βασίλη, ο οποίος μοίρασε δώρα στα παιδιά, προσφέροντας στιγμές χαράς και ενθουσιασμού.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν στο προσωπικό του Παιδικού Σταθμού Μακρυχωρίου, το οποίο με αγάπη, φροντίδα και μεράκι συνέβαλε στην οργάνωση της γιορτής, αλλά και στη καθημερινή διαπαιδαγώγηση και ασφάλεια των παιδιών.

Ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Μανώλης ανέφερε:

«Οι στιγμές αυτές, με τα χαμόγελα και τη χαρά των παιδιών, είναι η πιο όμορφη ευχή για τις Άγιες Ημέρες των Χριστουγέννων. Θέλω να συγχαρώ και να ευχαριστήσω θερμά το προσωπικό του Παιδικού Σταθμού για την αφοσίωση και την αγάπη που δείχνει καθημερινά στα παιδιά μας, καθώς και να ευχηθώ σε όλους υγεία, αγάπη και καλές γιορτές.»