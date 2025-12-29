Η Χριστουγεννιάτικη γιορτή του ΕΚΛ για τα παιδιά

Με επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή εργαζομένων, οικογενειών και παιδιών πραγματοποιήθηκε σε ζεστό και γιορτινό κλίμα η χριστουγεννιάτικη γιορτή των σωματείων του Εργατικού Κέντρου Λάρισας, της Ένωσης Γυναικών Λάρισας (μέλος ΟΓΕ) και του Σωματείου Συνταξιούχων ΙΚΑ Ν. Λάρισας στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας, αλληλεγγύης και συλλογικότητας.

Στο δελτίο Τύπου αναφέρονται τα εξής:

“Οι φορείς ευχαριστούν όσους συναδέλφους συνέβαλαν για άλλη μια χρονιά σε αυτή την πρωτοβουλία, προετοίμασαν, στόλισαν και υποδέχτηκαν με εορταστικά εδέσματα και ζεστά ροφήματα δεκάδες οικογένειες με τα παιδιά τους στο ισόγειο του Εργατικού Κέντρου.

Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν την παράσταση «Ο Καραγκιόζης βοηθός του Αϊ Βασίλη» από το Θέατρο Σκιών του Νίκου Γκουντούρα ενώ στην συνέχεια η χορωδία του Σωματείου Συνταξιούχων με μαέστρο τον Γιώργο Δεληγιάννη και τον μικρό μαθητή Χρήστο Καλφούτζο στο κλαρίνο μας ταξίδεψαν με κάλαντα από όλη την Ελλάδα. Στην ανοιχτή πρόβα για την προετοιμασία της χορωδίας συνέβαλαν συνάδελφοι από τον Πανελλήνιο Μουσικό Σύλλογο καθώς και μαθητές μουσικής!

Στο τέλος της χθεσινής εκδήλωσης ο Άγιος Βασίλης έκανε την εμφάνισή του και μοίρασε δώρα σε όλα τα παιδιά δίνοντας χαρά και ζωντάνια στο κοινό.

Παράλληλα για τις πιο μικρές ηλικίες των μικρών μας φίλων ήταν σε εξέλιξη παράλληλη δραστηριότητα όπου τα παιδιά ζωγράφιζαν εορταστικά μηνύματα για τους αγωνιστές εργάτες καθώς και για τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους που βρίσκονται στα μπλόκα. Σε μια περίοδο που ο λαός μας δοκιμάζεται από την ακρίβεια και την εργασιακή ανασφάλεια η γιορτή αυτή αποτέλεσε μια ανάσα με ένα ξεκάθαρο μήνυμα αλληλεγγύης.

Με ενότητα εργατών και αγροτών, με αλληλεγγύη και κοινή δράση μπορούμε να σταθούμε απέναντι στις πολιτικές που στερούν το δικαίωμα στην ζωή με αξιοπρέπεια για κάθε οικογένεια και να νικήσουμε.”